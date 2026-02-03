SC Verl II verliert besten Torschützen an einen Regionalligisten

Der 22-jährige Noah Heim kehrt in die Regionalliga zurück. Anfang 2023 verpflichtete der SV Rödinghausen den Offensivmann, der daraufhin aber überwiegend nur in der U21 in der Westfalenliga zum Einsatz kam. Vor einem Jahr ließ der SVR das Talent nach nur elf Regionalliga-Einsätzen zum Oberligisten SC Verl II ziehen.
Heim musste zunächst in der Oberliga-Rückrunde 2024/25 pausieren, da beim Transfer ein Fehler passiert war und er nicht pflichtspielberechtigt war. Seit vergangenen Sommer rockt er aber die Hinrunde der laufenden Oberliga-Spielzeit und war mit acht Treffern der beste Torschütze seines Teams. Nach einer Probephase in der vergangenen Woche kam es nun zum Ende der Wintertransferperiode zur Vertragsunterzeichnung beim Regionalligisten Wuppertaler SV.
Der Rechtsfuß konnte in den vergangenen Tagen einen positiven Eindruck hinterlassen. Sowohl im Training als auch im Testspiel gegen einen anonymen Drittligisten, bei dem Heim am Sonntag ein Tor erzielte, überzeugte der Offensivakteur mit Tempo, Einsatzfreude und Abschlussstärke.
Der Neuzugang blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich extrem auf die Aufgabe in einem Traditionsverein. Jetzt gilt es ab sofort, Vollgas zu geben. Wir haben eine große Aufgabe vor uns und ich bin gewillt, dabei zu helfen, den Verein in der Liga zu halten. Dafür werden wir ab heute Vollgas geben.“
Sportdirektor Gaetano Manno zeigt sich sehr zufrieden mit der Verpflichtung: „Er hat sich drei Tage sehr gut präsentiert und am Sonntag ein sehr gutes Spiel gemacht. Er ist ein Spieler, der sehr schnell ist und eine gute Schusstechnik hat. In seinem jungen Alter hat er schon viel erlebt. Wir sind sehr froh, dass er jetzt fest bei uns ist und sich für uns entschieden hat.“
Heim wurde u. a. beim DSC Arminia Bielefeld, dem FC Schalke 04 und RW Oberhausen ausgebildet und hatte seine Seniorenkarriere beim Oberligisten SC Paderborn 07 II gestartet.