SC Verl II verliert besten Torschützen an einen Regionalligisten

– Foto: Wuppertaler SV

Der 22-jährige Noah Heim kehrt in die Regionalliga zurück. Anfang 2023 verpflichtete der SV Rödinghausen den Offensivmann, der daraufhin aber überwiegend nur in der U21 in der Westfalenliga zum Einsatz kam. Vor einem Jahr ließ der SVR das Talent nach nur elf Regionalliga-Einsätzen zum Oberligisten SC Verl II ziehen.

Heim musste zunächst in der Oberliga-Rückrunde 2024/25 pausieren, da beim Transfer ein Fehler passiert war und er nicht pflichtspielberechtigt war. Seit vergangenen Sommer rockt er aber die Hinrunde der laufenden Oberliga-Spielzeit und war mit acht Treffern der beste Torschütze seines Teams. Nach einer Probephase in der vergangenen Woche kam es nun zum Ende der Wintertransferperiode zur Vertragsunterzeichnung beim Regionalligisten Wuppertaler SV.