SC Verl II peilt dritten Sieg in Serie an

Das über die sozialen Netzwerke veröffentlichte Jubel-Video aus der Kabine der U21 des SC Verl nach dem mit 1:0 gewonnenen Spiel in Gievenbeck sagte einiges aus. Der Fußball-Oberligist scheint (endlich) die nötige Gier entwickelt zu haben und strebt am Sonntag im letzten Spiel des Jahres gegen die TSG Sprockhövel (14 Uhr) den dritten Sieg in Serie an.

„Die Mannschaft kann mittlerweile auch leidenschaftlich verteidigen und gegen den Ball leiden. Wenn wir diese defensive Stabilität beibehalten und das mit unserer eigentlichen Stärke, dem Spiel mit dem Ball, vermischen, dann können wir komplett durchstarten“, hofft auch Trainer Przemek Czapp gegen den Tabellen-Sechsten auf das dritte Erfolgserlebnis in Folge, durch das man nach Punkten an der TSG Sprockhövel vorbeiziehen würde. „Eine gute Truppe. Offensiv mit einer sehr guten Qualität, sie attackieren oft die Tiefe“, sagt Czapp, der bezüglich der eigenen Kaderzusammenstellung noch das Abschlusstraining am Freitag abwarten wollte, um zu sehen, „wer die nötige Griffigkeit mitbringt und giftig“ ist.