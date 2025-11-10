SC Verl II geht in Ennepetal unter

Was war denn da los? Beim bislang abgeschlagenen Tabellenschlusslicht der Fußball-Oberliga Westfalen, dem TuS Ennepetal, hat die U21 des SC Verl eine krachende 2:8 (1:3)-Niederlage kassiert. Zuvor hatte der TuS in zwölf Liga-Spielen insgesamt nur neun Tore erzielt. „Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll und kann nur hoffen, dass es für einige die schlimmste Niederlage ihrer Karriere war und sie daraus lernen werden. Vielleicht hat die Mannschaft das sogar gebraucht“, sagte ein konsterniert wirkender SCV-Trainer Przemek Czapp.

Selbst der 1:1-Ausgleich und der Anschlusstreffer zum 2:4 wirkten nicht als Wachmacher. „Dabei war bis dahin komischerweise immer noch das Gefühl da, dass wir das Spiel drehen könnten“, so Czapp. Die Gastgeber zeigten genau das, wovor der Coach gewarnt hatte: eine gute Intensität in den Zweikämpfen und ein schnelles Umschaltspiel. Doch die Verler begriffen am Sonntag einfach nicht, was dagegen zu tun ist. „Wir waren gar nicht bereit und zu langsam im Kopf. Zudem kassieren wir Slapstick-Gegentore, hauen uns die Dinger fast selbst rein. Bei Ennepetal hat allerdings auch alles funktioniert. Die haben aus zehn Chancen acht Tore gemacht. Wahnsinn!“, so Czapp, dessen Mannschaft am Sonntag ohne Unterstützung aus dem eigenen Drittliga-Kader auskommen musste.

SC Verl II: Fuest – Lamkemeyer (59. Yilmaz), Simic, Jurisic (80. Garris), Obermeyer – Bamba, Hwang (59. Nezir), Toia (59. Ahenkora) – Seiler, Vega Zambrano (80. Spago), Harmann.

Tore: 1:0 (25.), 1:1 Bimpeh (30., Eigentor), 2:1 (45.+2), 3:1 (46.), 4:2 Vega Zambrano (50.), 5:2 (56.), 6:2 (67.), 7:2 (70.), 8:2 (74.).