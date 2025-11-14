SC Verl II: Czapps Gegner-Lob – und ein Auftrag

Verl. Die SG Finnentrop/Bamenohl (Tabellenzwölfter, 16 Punkte), Türkspor Dortmund (Elfter, 16 Zähler), RW Ahlen (18., neun Punkte) – die nächsten drei Gegner der U21 des SC Verl in der Fußball-Oberliga Westfalen mischen derzeit in ähnlichen Sphären mit wie auch die Mannschaft von Trainer Przemek Czapp selbst. Dies bietet Chancen für den SCV. Im Heimspiel gegen die Sauerländer aus Finnentrop an diesem Sonntag, 16. November, steht die Drittliga-Reserve, mit 14 Punkten auf Tabellenplatz 15 notiert, indes unter Zugzwang.

Das resultiert allerdings nicht allein aus der sich nun bietenden Chance, sich in den kommenden Wochen durch Erfolge gegen vermeintlich auf Augenhöhe befindliche Teams von unten absetzen zu können. Vor allem setzt sich Czapp mit seinem Team auch selbst unter Druck, schließlich war die krachende 2:8-Niederlage in Ennepetal nicht nach den eigenen Ansprüchen verlaufen. Fast die Hälfte seiner jetzt 17 Saisontore hatte das Schlusslicht ausgerechnet im Duell mit dem SCV erzielt. „Klar ist das Spiel noch relativ präsent“, gibt Przemek Czapp zu, betont aber, „dass wir jetzt nicht vier, fünf Spiele in Folge schlecht gespielt haben“.