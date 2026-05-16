SC Verl gegen TSV 1860 München LIVE: Letztes Saisonspiel für die Löwen 38. Spieltag der 3. Liga von Michel Guddat · Heute, 09:57 Uhr · 0 Leser

Sean Dulic trifft mit den Löwen auf den SC Verl. – Foto: IMAGO/Mladen Lackovic

Letzter Spieltag für den TSV 1860 München in der 3. Liga. Die Löwen treffen auswärts auf den SC Verl. Der Live-Ticker.

Der letzte Spieltag der Saison 2025/26 wartet – und für den TSV 1860 München geht die Reise nach Ostwestfalen. Im Stadion an der Poststraße empfängt der SC Verl die Löwen zum Abschluss einer langen, mitunter zermürbenden Spielzeit. Für Sechzig geht es am Samstag um nichts weniger als die Ehre – und um ein versöhnliches Ende einer enttäuschenden Saison. Die Ausgangslage könnte kaum schwieriger sein. Trainer Markus Kauczinski stehen für das Saisonfinale gerade einmal 17 gesunde Feldspieler zur Verfügung. Kevin Volland, Florian Niederlechner, Jesper Verlaat, Thore Jacobsen, Tunay Deniz, David Philipp, Philipp Maier, Manuel Pfeifer, Max Reinthaler und Damjan Dordan – die Ausfallliste ist enorm.

Letztes Spiel der Saison für den TSV 1860 Klar scheint, dass Kilian Jakob nach seiner Zwangspause direkt in die Startelf zurückkehren wird. „Muss er ja“, kommentierte Kauczinski trocken – der Trainer hat auf der defensiven Außenbahn kaum Alternativen. Auch Samuel Althaus und Xaver Kiefersauer werden erneut Teil des Kaders sein und wohl von Anfang an beginnen, ebenso Max Christiansen, der als Joker eingeplant ist. Der 56-jährige Cheftrainer weiß, was er von seiner dezimierten Mannschaft erwarten kann – und was nicht. Auf der Spieltags-PK am Freitag gab er sich ehrlich und kämpferisch zugleich: „Man merkt, dass wir auf dem Zahnfleisch gehen. Wir haben schon gegen Ingolstadt einiges ausprobiert. Ich habe viele gute Ansätze gesehen, auch wenn es nicht zum Sieg gereicht hat.“