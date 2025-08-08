SC Verl empfängt SV Wehen Wiesbaden bei Strobl-Heimdebüt im Kreis Gütersloh

Verl. Darauf hat Tobias Strobl sieben Wochen lang gewartet. Am Freitag sind endlich seine Frau Katharina sowie die beiden gemeinsamen Kinder Lena und Lisa aus Augsburg zu ihm nach Verl gezogen.

„Es steigert die Vorfreude, die ohnehin schon extrem groß ist, noch einmal, wenn die Familie mit im Stadion ist“, sagt der Trainer, der am Samstag zum ersten Mal bei einem Drittliga-Heimspiel des SC Verl auf der Bank sitzen wird. Gegner ist um 16.30 Uhr der SV Wehen Wiesbaden.

Die wichtigsten Informationen vor dem Anpfiff

So spielen die Gäste: „Ein sehr interessanter Gegner. Sie haben eine klare Idee, das war beim 3:1 gegen Ulm schön zu sehen. Und die Mannschaft füllt diese Idee mit einer totalen Überzeugung“, so Strobl. Oftmals operiert der SVWW mit langen Bällen. „Sie gehen dann auf den zweiten Ball, um mit ihrer brutal hohen individuellen Qualität ein offenes Spiel zu haben.“ Sein Team müsse die Partie daher entschleunigen.

Aufeinandertreffen der Top-Torjäger: Berkan Taz vom SC Verl gegen Fatih Kaya vom SV Wehen Wiesbaden – am Samstag treffen in der Sportclub-Arena auch die Top-Angreifer der vergangenen Drittliga-Saison aufeinander. Taz kam auf 28 Scorerpunkte, Kaya holte sich mit 20 Treffern die Torjägerkanone.

Personal: Alem Japaur fehlt mit einem Kreuzbandriss langfristig, Joshua Eze ist nach seiner Roten Karte in Mannheim vom DFB für zwei Drittliga-Partien gesperrt worden. Natürlicher Ersatz für Eze auf der Sechs wäre Dennis Waidner. Doch Trainer Strobl kann sich auch andere Lösungen vorstellen: Julian Stark, Yari Otto oder Almin Mesanovic wären weitere Alternativen.

Verfolgen Sie die Partie im Liveticker

