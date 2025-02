SC Velbert spielt zweite Halbzeit mit einem Mittelfeldspieler im Tor

Jill Daniel Hillemacher ist sonst der Ersatz für Stammkeeper Schlieper, dieser war jedoch mit Velberts Landesliga-Team zum Spiel gefahren und sollte dort auf der Bank sitzen. Nun hatte Trainer Armin Lahrmann ein Problem, wofür schnellstmöglich eine Lösung hermusste. Die Lösung stand die erste Halbzeit noch im Mittelfeld und nennt sich Fabion Baljiu. Der zentrale Mittelfeldspieler hatte eine ähnliche Situation schon einmal in der A-Jugend. Mitspieler Jakob Alex kannte diese Geschichte und kam in der Halbzeit auf Baljiu zu.

Trainer Lahrmann bewertete die Situation in der WAZ folgendermaßen: "Das ist zwar ärgerlich, aber da geht die 1. Mannschaft vor. Wenn man eine 2. Mannschaft ist, dann läuft das Spiel eben so." Baljiu machte seine Sache jedoch gut und ließ in der zweiten Halbzeit keine weiteren Gegentore mehr zu. "Ich bin die Aufgabe mit viel Respekt angegangen, denn die Solinger sind Tabellenführer und haben die meisten Tore der Liga geschossen. Die haben sehr viel Qualität in der Offensive und ich habe mich mental darauf eingestellt, dass sie viel Druck machen werden", erzählte der Mittelfeldspieler der Zeitung.