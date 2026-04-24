SC Urbach stellt Übungsleiter für die kommende Saison vor

Wir freuen uns, mit Patrick Haaf, den Trainer unserer ersten Mannschaft für die kommende Saison vorstellen zu dürfen. Mit Patrick konnten wir einen ehrgeizigen und ambitionierten Coach für unser Team gewinnen. Ebenfalls bringt Patrick viel Erfahrung als Trainer aus Bezirksliga, Kreisliga A1 und A2 mit nach Urbach.

„Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Beginn an auf einer Wellenlänge! Wir haben schnell gemerkt dass es passt und unsere Ideen und Vorstellungen sich überschneiden.

Der SCU ist ein großer Verein, mit einer breiten Basis . Eine unglaublich gute Mischung aus Jung und Erfahrenheit. Für mich war schnell klar, dass wir das anpacken und machen werden. Mein Dank gilt dem SCU für das entgegengebrachte Vertrauen.“

Für die anstehenden Aufgaben wünschen wir Patrick viel Erfolg und freuen uns den Weg der ersten Mannschaft zur neuen Saison gemeinsam zu bestreiten.