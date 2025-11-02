 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Jens Körner

SC Urbach jubelt im Keller, TSV Gaildorf besteht beim Verfolger

Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 11. Spieltags

Der 11. Spieltag in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall hat die Hierarchie an der Spitze bestätigt: Gaildorf bleibt ungeschlagen Erster, Allmersbach hält mit Macht dagegen, dahinter festigen Schmiden und Schornbach ihre Ansprüche. Im Tabellenkeller bleibt die Lage für Untermünkheim, Michelfeld und Nellmersbach prekär.

Heute, 14:30 Uhr
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
TSV Schwaikheim
TSV SchwaikheimSchwaikheim
3
1
Abpfiff

Der Tabellenzweite musste nach dem frühen 0:1 durch Pascal Conti in der 1. Minute zunächst viel Geduld aufbringen, kam aber noch vor der Pause durch Nils Thomann in der 41. Minute zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel drehten Mario Greiner (48.) und Marius Weller (79.) die Partie zum 3:1.

Heute, 14:30 Uhr
TSV Schmiden
TSV SchmidenTSV Schmiden
TSV Rudersberg
TSV RudersbergRudersberg
3
2
Abpfiff

Schmiden stellte die Weichen schon vor der Pause durch die Treffer von Oliver Bach in der 35. Minute und Daniel Acri in der 40. Minute auf 2:0. Rudersberg kam durch Paul Conradi in der 57. Minute noch einmal heran, doch nach dem 3:1 von Roland Teiko in der 79. Minute blieb der späte Anschluss von Marcel Roser in der 85. Minute ohne Auswirkung.

Heute, 14:30 Uhr
SC Urbach
SC UrbachSC Urbach
TSV Michelfeld 1954
TSV Michelfeld 1954TSV Michelf.
1
0
Abpfiff

Urbach entschied das Kellerduell mit einem einzigen Treffer, als Alexander Weik in der 52. Minute zum 1:0 traf. Danach verteidigten die Gastgeber den Vorsprung konzentriert gegen den Aufsteiger aus Michelfeld.

Heute, 14:30 Uhr
VfL Mainhardt
VfL MainhardtMainhardt
TURA Untermünkheim
TURA UntermünkheimU`münkheim
3
1
Abpfiff

Der Aufsteiger aus Mainhardt legte einen Start nach Maß hin: Lukas Schanzenbach traf in der 9. Minute zum 1:0, Vincent Latiano erhöhte in der 18. Minute auf 2:0. Zwar verkürzte Jannis Kronmüller in der 29. Minute auf 2:1, doch Fabian Wohlschläger stellte noch vor der Pause in der 40. Minute den 3:1-Endstand her.

Heute, 14:30 Uhr
SV Breuningsweiler
SV BreuningsweilerBreuningsw.
TSV Obersontheim
TSV ObersontheimObersontheim
1
0
Abpfiff

In einem zähen Spiel entschied ein unglückliches Eigentor von Serhat Ayvaz in der 76. Minute zugunsten des Absteigers. Breuningsweiler brachte die knappe 1:0-Führung anschließend über die Zeit.

Heute, 14:30 Uhr
TSV Schornbach
TSV SchornbachSchornbach
TSV Nellmersbach
TSV NellmersbachNellmersbach
4
3
Abpfiff

Schornbach lag nach der frühen Führung durch Nico Klasik in der 5. Minute plötzlich 1:3 hinten, weil Lionello Zaino per Foulelfmeter (28.) und erneut aus dem Spiel (38.) sowie Janis Widmaier (40.) für die Gäste trafen. Doch Joel Zinsser verkürzte noch vor der Pause in der 45. Minute auf 2:3, Firat Kaya glich per Foulelfmeter in der 55. Minute aus und verwandelte in der 90. Minute einen weiteren Strafstoß zum 4:3-Sieg.

Heute, 14:45 Uhr
SG Oppenweiler-Strümpfelbach
SG Oppenweiler-StrümpfelbachOppenweiler
TSV Gaildorf
TSV GaildorfTSV Gaildorf
0
1
Abpfiff

Der Spitzenreiter blieb auch in Oppenweiler souverän und entschied die Partie durch den Treffer von Angelo Tulino in der 63. Minute mit 1:0. Damit verteidigte Gaildorf seine makellose Serie.

Heute, 14:30 Uhr
SGM Kreßberg
SGM KreßbergSGM Kreßberg
SV Unterweissach
SV UnterweissachUnterweissa.
Abgesagt

Für die Begegnung der SGM Kreßberg gegen den SV Unterweissach wurde aufgrund von Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.

Aufrufe: 02.11.2025, 20:30 Uhr
Timo Babic