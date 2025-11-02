SC Urbach jubelt im Keller, TSV Gaildorf besteht beim Verfolger

– Foto: Jens Körner

Der 11. Spieltag in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall hat die Hierarchie an der Spitze bestätigt: Gaildorf bleibt ungeschlagen Erster, Allmersbach hält mit Macht dagegen, dahinter festigen Schmiden und Schornbach ihre Ansprüche. Im Tabellenkeller bleibt die Lage für Untermünkheim, Michelfeld und Nellmersbach prekär.

Der Tabellenzweite musste nach dem frühen 0:1 durch Pascal Conti in der 1. Minute zunächst viel Geduld aufbringen, kam aber noch vor der Pause durch Nils Thomann in der 41. Minute zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel drehten Mario Greiner (48.) und Marius Weller (79.) die Partie zum 3:1.



Schmiden stellte die Weichen schon vor der Pause durch die Treffer von Oliver Bach in der 35. Minute und Daniel Acri in der 40. Minute auf 2:0. Rudersberg kam durch Paul Conradi in der 57. Minute noch einmal heran, doch nach dem 3:1 von Roland Teiko in der 79. Minute blieb der späte Anschluss von Marcel Roser in der 85. Minute ohne Auswirkung.



Urbach entschied das Kellerduell mit einem einzigen Treffer, als Alexander Weik in der 52. Minute zum 1:0 traf. Danach verteidigten die Gastgeber den Vorsprung konzentriert gegen den Aufsteiger aus Michelfeld.



Der Aufsteiger aus Mainhardt legte einen Start nach Maß hin: Lukas Schanzenbach traf in der 9. Minute zum 1:0, Vincent Latiano erhöhte in der 18. Minute auf 2:0. Zwar verkürzte Jannis Kronmüller in der 29. Minute auf 2:1, doch Fabian Wohlschläger stellte noch vor der Pause in der 40. Minute den 3:1-Endstand her.



In einem zähen Spiel entschied ein unglückliches Eigentor von Serhat Ayvaz in der 76. Minute zugunsten des Absteigers. Breuningsweiler brachte die knappe 1:0-Führung anschließend über die Zeit.



Schornbach lag nach der frühen Führung durch Nico Klasik in der 5. Minute plötzlich 1:3 hinten, weil Lionello Zaino per Foulelfmeter (28.) und erneut aus dem Spiel (38.) sowie Janis Widmaier (40.) für die Gäste trafen. Doch Joel Zinsser verkürzte noch vor der Pause in der 45. Minute auf 2:3, Firat Kaya glich per Foulelfmeter in der 55. Minute aus und verwandelte in der 90. Minute einen weiteren Strafstoß zum 4:3-Sieg.



Der Spitzenreiter blieb auch in Oppenweiler souverän und entschied die Partie durch den Treffer von Angelo Tulino in der 63. Minute mit 1:0. Damit verteidigte Gaildorf seine makellose Serie.