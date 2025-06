SC Urbach bejubelt Meisterschaft, TSV Michelfeld gewinnt wildes 5:4

Kreisliga A1:

SV Breuningsweiler II – TB Beinstein 5:1

Die Zuschauer sahen einen dominanten Auftritt der zweiten Mannschaft des SV Breuningsweiler. Bereits in der 21. Minute brachte Christian Stecher sein Team mit 1:0 in Führung und legte nur vier Minuten später das 2:0 nach. Lukas Friedrich erhöhte in der 36. Minute auf 3:0, ehe Rene Michael Huber kurz vor der Pause zum 4:0 traf. Nach dem Seitenwechsel ließ Christian Stecher in der 70. Minute das 5:0 folgen und krönte damit seine starke Leistung. Der Ehrentreffer für die Gäste durch Niko Saggio in der 78. Minute konnte an der klaren Niederlage nichts mehr ändern.

SV Plüderhausen – SV Hertmannsweiler 4:3

Ein wildes und spektakuläres Spiel erlebten die Zuschauer in Plüderhausen. Julian Leitlein brachte die Gastgeber früh mit 1:0 in Front, doch Kevin Pilih glich in der 13. Minute aus. Oliver Savanin erzielte in der 18. Minute das 2:1, das Niklas Hug per Foulelfmeter in der 31. Minute egalisierte. Nach dem Seitenwechsel brachte David Weller den SV Hertmannsweiler erstmals in Führung (54.), doch Harun-Fergan Sahin antwortete mit einem Doppelpack (63. und 73.) und drehte das Spiel erneut zugunsten der Gastgeber.

TV Weiler/Rems – SC Korb 1:2

Der TV Weiler/Rems startete stark und ging in der 14. Minute durch Michael Rienecker in Führung. In der zweiten Halbzeit glich Joel Cseledes in der 69. Minute aus. Als sich alles schon auf ein Unentschieden einstellte, schlug Simon Linsenmeier in der Nachspielzeit (90.+2) zu und sicherte dem SC Korb den späten Sieg.

Anagennisis Schorndorf – VfR Birkmannsweiler 1:2

Bereits in der 1. Minute brachte Meridon Samahodaj die Gäste in Führung. Ismail Cephe sorgte nur zwei Minuten später für den schnellen Ausgleich. Die Partie blieb umkämpft, doch in der 65. Minute erzielte Philipp Meyer das entscheidende 2:1 für den VfR Birkmannsweiler. In der Nachspielzeit sah Muammer Gözütok noch die Gelb-Rote Karte. Durch die Niederlage fällt Anagennisis auf Rang zwei zurück und spielt nun die Aufstiegsrelegation.

VfL Winterbach – SV Remshalden 6:2

Petros Gelis eröffnete den Torreigen bereits in der 4. Minute. Doch Fabian Heim brachte den SV Remshalden mit einem Doppelpack (15., 45.+2) in Führung. Nach der Pause drehte der VfL Winterbach das Spiel: Gelis traf erneut (55.), und Simon Piscopo erzielte zwei weitere Treffer (66., 75.). Gelis vollendete mit seinem dritten Treffer (77.) den furiosen Schlusspunkt.

SC Urbach – FSV Waiblingen II 4:3

Ein mitreißendes Spiel entwickelte sich in Urbach, in dem sich die Gastgeber den Meistertitel sicherten. Kevin Renner erzielte früh das 1:0 (4.), Anastasios Pantzaridis glich kurz vor der Pause aus (41.). Hannes Wahl stellte postwendend die Führung wieder her (43.). Nach dem Seitenwechsel verwandelte Manuel Beluzic einen Foulelfmeter zum 2:2 (64.). In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Tobia Portolano traf per Foulelfmeter zum 3:2 (85.), Moritz Schuh glich in der 88. Minute erneut aus, doch in der 90. Minute bescherte Sebastian Härer den Hausherren den umjubelten Sieg. Markus Lyska sah zuvor Gelb-Rot (78.).

Spvgg Rommelshausen – TSV Nellmersbach II 5:1

Georgios Liakas brachte die Spvgg Rommelshausen per Foulelfmeter in der 16. Minute in Führung. Andreas Mack sorgte in der 31. Minute für den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel spielte nur noch Rommelshausen: Philipp Widmayer (46.) und erneut Liakas (61., 77.) erhöhten auf 4:1. Rifaat Al-Shammaa setzte in der 80. Minute den Schlusspunkt zum 5:1.