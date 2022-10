SC Unterzeil - TSV Albeck

Beide Mannschaften begegneten sich bei den darauffolgenden Minuten auf Augenhöhe und erarbeiteten sich gefährliche Torchancen. So war es nicht verwunderlich, dass die Damen des SC Unterzeils den Ausgleichstreffer in der 7. Minute durch Kristina Lauber erzielten.

Im Verlauf der restlichen ersten Halbzeit kamen dann größtenteils die Gäste zum Zug. So war es vor allem der Torspielerin Teresa Frischknecht zu verdanken, dass lediglich ein weiteres Gegentor bis zur Pause fiel. In der zweiten Hälfte des Spiels zeigte sich ein ähnliches Bild. Der Heimmannachaft aus dem Allgäu gelang es nicht, als Team zusammenzuarbeiten und die schnellen Stürmerinnen aufzuhalten. So fielen drei Gegentore durch Selina Rittlinger sowie ein Eigentor. Die Partie endete somit mit einem 1:6 für die Gäste. Nach diesem Heimspiel treffen die Unterzeiler Damen nun nächste Woche Sonntag im Auswärtsspiel auf den TSV Sondelfingen.