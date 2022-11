SC Unterzeil-Reichenhofen -FC Bellamond

Am vergangenen Samstag war der FC Bellamont zu Gast bei den Damen des SC Unterzeils. Der Plan der SCU Mädels, früh gegen den Tabellenletzten in Führung zu gehen und das Spiel an sich zu reißen, missglückte bereits in der vierten Spielminute, als der FC Bellamont durch M. Eschbach in Führung ging. Die SCU Mädels gaben sich aber nicht auf und waren die spielbestimmendere Mannschaft. So konnten sie einen 0:1 Rückstand durch die schön herausgespielten Tore von M. Lauber (26. Spielminute) und T. Butscher (35. Spielminute) in ein 2:1 drehen. Doch konnte der SCU die Führung nicht mit in die Halbzeitpause nehmen. Stattdessen war man unmittelbar vor der Halbzeitpause unkonzentriert und schenkte den Gegnern durch ungenaues Passspiel zwei Tore. Dadurch stand es zur Halbzeit 2:3. Auch nach der Halbzeit zeigte sich das gleiche Bild. Durch eine rote Karte in der 58. Spielminute waren die Damen des FCB nur noch zu Zehnt. T. Butscher glich nur wenige Minuten später zum 3:3 aus. Doch selbst in Überzahl gelang es den SCU Damen nicht, die Partie für sich zu entscheiden. Vielmehr gab man das Spiel aus der Hand und lies den FCB erneut ins Spiel kommen. Diese nutzten ihre Chance und T. Gropper schoss ihre Mannschaft durch ihre Tore in der 84. und 88. Minute zum 3:5 Sieg für den FC Bellamont.