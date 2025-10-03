SC Unterpfaffenhofen verschenkt Führung bei Jahn Landsberg

Nach einem 1:1-Unentschieden lässt der SCU im Aufstiegsrennen Federn, während Fuchstal und Moorenweis an diesem Wochenende nachziehen können.

Germering – Andreas Zorn fand nach der Partie klare Worte. „Eine Glanzleistung war das nicht.“ Mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden bei Kellerkind Jahn Landsberg musste sich der Aufstiegsaspirant SC Unterpfaffenhofen begnügen. Zwar waren die Upfer Buam größtenteils das dominantere Team, doch im letzten Drittel agierte man zu unsauber und umständlich. „Wir haben es versäumt, das zweite Tor nachzulegen“, ärgerte sich Zorn. Die ersten 45 Minuten stufte Zorn sogar als „die schlechtesten der ganzen Saison“ ein.

Nach Wiederbeginn wurde es dann besser. Torjäger Konrad Wanderer schoss den SCU nach 58 Minuten per Elfmeter in Führung. „Wir haben das Spiel im Griff, machen aber das zweite Tor nicht“, beschrieb Zorn den weiteren Verlauf. Dann kam es, wie es kommen musste: Die zwar giftigen, aber letztlich harmlosen Landsberger kamen fünf Minuten vor dem Schlusspfiff unter Mithilfe der schläfrigen SCU-Defensive zum glücklichen Ausgleich.

Nach Punkten zog Unterpfaffenhofen mit dem Spitzenduo Fuchstal und Moorenweis gleich, die beiden können am Wochenende ihrerseits aber nachlegen, wobei zumindest Fuchstaler dann ein Spiel mehr als der SCU auf dem Konto hätte.