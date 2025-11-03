SC Unterpfaffenhofen verliert Kreisliga-Spiel in Deisenhofen

Die Mannschaft von Trainer Andreas Zorn unterliegt dem FC Deisenhofen III mit 0:3 und bleibt im Meisterschaftsrennen der Kreisliga 2 zurück.
Der SC Unterpfaffenhofen tritt im Meisterschaftsrennen der Kreisliga 2 auf der Stelle. Die Mannschaft von SC-Coach Andreas Zorn verlor beim FC Deisenhofen III mit 0:3 (0:2). Damit verpassten es die Upfer Buam in der Tabelle auf den an diesem Wochenende spielfreien Spitzenreiter TSV Moorenweis aufzuschließen. „Insgesamt geht die Niederlage in Ordnung“, meinte Zorn.
Drei der letzten fünf Partien setzte der SC Unterpfaffenhofen in die Binsen. Nicht nur Zorn sehnt die nahende Winterpause herbei. „Wir kommen personell auf dem Zahnfleisch daher.“ Dabei wäre die Hürde Deisenhofen durchaus machbar gewesen. „Wir leisten uns zu viele individuelle Fehler“, schob Zorn den Grund für die fünfte Saisonniederlage aber direkt hinterher.
Beim 0:1 schlug Kapitän Nick Kapfer über den Ball, Markus Mayer ließ sich nicht zweimal bitten und vollendete zur frühen Führung (6.). Auch beim 0:2 war die Klasse des 38-jährigen FCD-Urgesteins, der viele Jahren für die Vorstädter in der Bayernliga kickte, zu sehen. Aus knapp 40 Metern nahm Mayer Maß, der Ball schlug hinter SC-Schlussmann Florian Böhme ein (35.).
Beim dritten Deisenhofener Treffer vertändelten die Upfer Buam den Ball im Spielaufbau. Nutznießer war diesmal Lukas Presch, der den Deckel drauf machte (65.).