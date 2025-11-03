SC Unterpfaffenhofen verliert Kreisliga-Spiel in Deisenhofen

Die Mannschaft von Trainer Andreas Zorn unterliegt dem FC Deisenhofen III mit 0:3 und bleibt im Meisterschaftsrennen der Kreisliga 2 zurück.

Der SC Unterpfaffenhofen tritt im Meisterschaftsrennen der Kreisliga 2 auf der Stelle. Die Mannschaft von SC-Coach Andreas Zorn verlor beim FC Deisenhofen III mit 0:3 (0:2). Damit verpassten es die Upfer Buam in der Tabelle auf den an diesem Wochenende spielfreien Spitzenreiter TSV Moorenweis aufzuschließen. „Insgesamt geht die Niederlage in Ordnung“, meinte Zorn.

Drei der letzten fünf Partien setzte der SC Unterpfaffenhofen in die Binsen. Nicht nur Zorn sehnt die nahende Winterpause herbei. „Wir kommen personell auf dem Zahnfleisch daher.“ Dabei wäre die Hürde Deisenhofen durchaus machbar gewesen. „Wir leisten uns zu viele individuelle Fehler“, schob Zorn den Grund für die fünfte Saisonniederlage aber direkt hinterher.