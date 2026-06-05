SC Unterpfaffenhofen verliert Hinspiel – Keeper verhindert Debakel Relegation zur Kreisliga von Dirk Schiffner · Heute, 09:31 Uhr · 0 Leser

Michael Schnaderbeck (li.) und Maximilian Merklinger schießen den Lenggrieser SC zum 2:0-Sieg über Unterpfaffemhofen. – Foto: Hans Demmel

Der SC Unterpfaffenhofen hat das Relegations-Hinspiel beim Lenggrieser SC verloren. Schlussmann Florian Böhme verhinderte vor 730 Zuschauern eine höhere Niederlage.

Bereits mit dem Rücken zur Wand steht der SC Unterpfaffenhofen vor dem Relegations-Rückspiel heute Abend, 18 Uhr, gegen den Lenggrieser SC. In Hinspiel am Dienstag setzte es für die Upfer Buam eine 0:2 (0:1)-Niederlage am Fuße des Braunecks. Andreas Zorn, Coach des SC Unterpfaffenhofen, versuchte zunächst das Positive herauszuheben: „Es steht nur 0:2.“ Was bleibt ist die Hoffnung auf eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem Hinspiel. In dem war man den Hausherren vor knapp 730 Zuschauern deutlich unterlegen. Lediglich in den ersten 20 Minuten durfte man sich auf Augenhöhe mit den Lenggriesern wähnen. Immer wieder konnten sich die lauf- und spielfreudigeren Gastgeber durchs Mittelfeld kombinieren. Einzig die schwache Chancenverwertung und ein bärenstarker SCU-Schlussmann Florian Böhme verhinderten ein früheres Gegentor. Das fiel spät in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte.