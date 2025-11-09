SC Unterpfaffenhofen sichert sich Arbeitssieg gegen Eichenau

Mit dem 3:1-Heimsieg gegen den FC Eichenau behauptet der SC Unterpfaffenhofen den Relegationsplatz zur Winterpause.

Der SC Unterpfaffenhofen überwintert auf dem Relegationsplatz. Zum fußballerischen Jahresausklang gewannen die Upfer Buam gegen den FC Eichenau mit 3:1 (1:1). „Verdient“, wie Eichenaus Coach Sebastian Schmeiser sagte. Sein Unterpfaffenhofener Kollege Andreas Zorn stufte den Arbeitssieg als „Sieg des Willens“ ein. „Wir hatten die höhere Gier.“

Vor allem nach Wiederbeginn waren die Hausherren auf dem heimischen Kunstrasengeläuf das dominantere Team. In den ersten 45 Minuten spielte das Schlusslicht aus Eichenau durchaus gefällig mit. „Wir haben gut dagegengehalten, haben die Zweikämpfe angenommen“, lobt Schmeiser die engagierte Vorstellung seines Teams.

Ein Unterschied, wer in der Tabelle oben und wer unten steht, war nicht unbedingt zu erkennen. Die 1:0-Führung durch Sebastian Preibisch (40.) glich Unterpfaffenhofens Till Steinert allerdings postwendend aus.

Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Adrian Buday übernahmen die Unterpfaffenhofener das Zepter. Von Eichenau kam bis auf einen 20-Meter-Schuss von Nico Stotz (57.), den SCU-Keeper Florian Böhme stark parierte, nicht mehr sonderlich viel. Der SCU drängte auf die Führung, biss sich an der kompakt stehenden Defensive um FCE-Torwart Tobias Brendel lange Zeit die Zähne aus. Nach 65 Minuten war der Bann gebrochen. Khareem Zelmat nickte eine mustergültige Hereingabe von Thomas Dirnberger ein.

„Danach haben wir es versäumt, den Sack zuzumachen“, ärgerte sich Zorn ein wenig. Wirklich zittern mussten die Upfer Buam nicht. IN der Nachspielzeit machte der eingewechselte Youngster Philipp Walk mit einem Abstaubertor den Deckel drauf.