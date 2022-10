SC Unterpfaffenhofen sagt Garmisch-Partie ab: „Wir haben 15 nicht einsatzfähige Spieler“ Nur neun Feldspieler und zwei Keeper sind fit

Germering – „Wir kommen auf dem Zahnfleisch daher“, hatte Unterpfaffenhofens Sportdirektor Jürgen Kapfer am Donnerstagvormittag noch die personelle Lage der Bezirksliga-Elf beschrieben. Am Abend, als Coach Franco Simon zum Training bat, wurde es zur Gewissheit: Nur neun Feldspieler sowie zwei Torleute waren erschienen. Zu wenig, um zum Spitzenreiter nach Garmisch am Samstag aufzubrechen. „Wir haben 15 nicht einsatzfähige Spieler zu beklagen“, sagt Kapfer.

Garmisch bekommt die Punkte zugesprochen

Schweren Herzen setzte er sich also mit seinem Garmischer Kollegen Arne Albl in Verbindung und bat um eine Verlegung des Spiels. Albl konnte aber – nach einem freundschaftlichen Telefonat, wie Kapfer ausdrücklich betont – einer Verlegung nicht zustimmen. So wird die Begegnung für den SCU als verloren gewertet. Die Punkte bekommt Garmisch.

Für die Upfer Buam steht bereits das nächste Problem ins Haus, wenn am Dienstagabend das Nachholspiel in Großhadern stattfinden soll. Das Spiel vom 2. Oktober wurde damals auf beiderseitigen Wunsch verlegt. „Ob die Lage am Dienstagabend entspannter sein wird, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen“, so Kapfer. (Dieter Metzler)