SC Unterpfaffenhofen II verpasst Überraschung gegen TSV Gilching II 1:2 gegen Gilching II

In einer packenden Partie, hätte der SC Unterpfaffenhofen II beinahe dem Ligaprimus TSV Gilching II ein Bein gestellt.

Germering – Ein Tor in der Nachspielzeit verhinderte, dass die zweite SCU-Garde etwas Zählbares aus dem Nachholspiel mitnehmen konnte. Am Ende unterlag die Mannschaft von Trainer Claus Lehenmeier mit 1:2 (0:0) dem Tabellenführer aus dem Nachbarlandkreis.

Nachdem die Gäste durch Tobias Hänschke in Führung gegangen waren (59.), glich Janik Baricevic eine knappe Viertelstunde vor Schluss für den SCU II aus (77.). Ein Remis war in greifbarer Nähe. Doch in der 92. Minute zerstörte Hänschke mit seinem zweiten Treffer alle Unterpfaffenhofener Träume von einem Punktgewinn. (ben)