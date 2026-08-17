SC Unterpfaffenhofen gewinnt dank Oberaltinger Fehlpässen

Der SC Unterpfaffenhofen (in Rot) im Spiel gegen den TSV Oberalting (in Grau). – Foto: Hans Kürzl

Die Upfer Buam schlagen zum Saisonauftakt den TSV Oberalting mit 3:1. Dabei profitierten sie von schlecht gespielten Rückpässen der Gäste.

„Es klingt vielleicht verrückt: Oberalting hatte im ersten Durchgang mehr vom Spiel und auch mehr Chancen, aber wir haben die Tore gemacht“, sagte Zorn. Maximilian Braun (18.) und Till Steinert (24.) brachten die Upfer Buam mit ihren Treffern früh auf Kurs und stellten damit den Spielverlauf bis zur Pause etwas auf den Kopf.

Gelungener Saisonauftakt für den SC Unterpfaffenhofen. Die Mannschaft von Trainer Andreas Zorn setzte sich vor 60 Zuschauern mit 3:1 gegen den TSV Oberalting durch.

„Wir haben von schlecht gespielten Rückpässen der Oberaltinger zum eigenen Torhüter profitiert und konnten uns gleichzeitig bei unserem Schlussmann Florian Böhme bedanken, dass wir mit dem 2:0 in die Pause gehen konnten“, sagte Zorn.

Nach dem Seitenwechsel fand der SCU besser in die Partie. „In den zweiten 45 Minuten haben wir endlich Struktur ins Spiel gebracht und hinten nicht mehr so viel zugelassen“, sagte der Trainer. Mit diesem Auftritt sei er deutlich zufriedener gewesen, auch wenn die Partie zunehmend den Charakter eines Sommerkicks angenommen habe.

Für die Vorentscheidung sorgte der eingewechselte Thomas Bakalorz, der in der 55. Minute auf 3:0 erhöhte. Kurz vor Schluss gelang Oberalting durch Laurenz Mantel noch der Ehrentreffer.

Bereits am Mittwochabend steht für die Zorn-Elf das nächste Spiel an. Dann gastieren die Upfer Buam zum Derby beim FC Aich. (Dieter Metzler)