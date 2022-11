SC Unterpfaffenhofen: Gesperrter Kapitän sorgt bei Trainer Franco Simon für Kopfzerbrechen Konrad Wanderer fehlt für fünf Spiele

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen den MTV Berg empfängt der SC Unterpfaffenhofen am Samstag, 15 Uhr, den Tabellensiebten FC Penzberg.

Germering – Allerdings muss der SCC mal wieder auf seinen Spielführer Konrad Wanderer verzichten. Der hatte gegen Berg die Rote Karte gesehen, weil er, bereits ausgewechselt, von der Bank aus den Referee beleidigte. „Das war eine dämliche Aktion“, verurteilt Trainer Franco Simon die verbale Entgleisung seines Kapitäns.

Als Wiederholungstäter – gegen den BCF Wolfratshausen hatte Wanderer nach einem Videobeweis eine Sperre von sechs Spielen erhalten – wurde der Unterpfaffenhofener nun vom Sportgericht für fünf Spiele aus dem Verkehr gezogen. „In unserer Situation ist das ganz bitter“, so Simon. Der Verein will gegen das Urteil Widerspruch einlegen. „Wanderer ist für uns ein Spieler, der oft den Unterschied ausmacht auf dem Platz. Er wird uns gerade im Kampf um den Klassenerhalt natürlich schwer fehlen.“

Mit Steffen Kind und Stefan Stojanovic kehren nach langer Pause zwei Spieler zum Kader zurück. Nicht nur darüber ist Coach Simon froh, sondern auch, dass die A-Jugend am Wochenende spielfrei hat. „Da werden wir uns einige Spieler holen.“ Einige müssen ohnehin in der kommenden Saison in den Herrenbereich wechseln. „Die können sich nun schon mal empfehlen.“ Gegen Penzberg erwartet Simon ein schweres Spiel, doch „wenn wir eine ordentliche Leistung abrufen und vor allem unsere Chancen besser nutzen, sollte wir etwas Zählbares rausholen können.“ (Dieter Metzler)