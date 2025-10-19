SC Unterpfaffenhofen feiert klaren Sieg im Derby

Im Landkreis-Derby besiegt der SC Unterpfaffenhofen den SC Oberweikertshofen II deutlich mit 4:0 und zeigt damit starke Reaktion.

Gut erholt zeigte sich der SC Unterpfaffenhofen von der 0:3-Niederlage unter der Woche im Topspiel gegen den TSV Moorenweis. Die Mannschaft von Trainer Andreas Zorn siegte im Landkreis-Derby gegen den SC Oberweikertshofen II klar mit 4:0 (3:0).

Partie früh entschieden

Bereits zur Pause war das einseitige Duell entschieden. „Das war ein Tag zum Vergessen“, sagte Daniel Stapfer. Der Weikertshofener Coach erkannte die Niederlage vollumfänglich an. „Unterpfaffenhofen hat in keiner Sekunde des Spiels einen Zweifel aufkommen lassen. Wir müssen unsere Punkte gegen andere Teams holen.“

Andreas Zorn zeigte sich mit der Reaktion seiner Mannschaft zufrieden. „Dem ist nichts mehr hinzuzufügen“, sagte Unterpfaffenhofens Coach Andreas Zorn. Einzig die beiden frühen verletzungsbedingten Auswechslungen von Markus Lehenmeier und Konrad Wanderer standen ihm etwas nachdenklich ins Gesicht geschrieben. „Das war eine harte Englische Woche.“

Nach 70 Minuten steht es 4:0

Torjäger Khareem Zelmat eröffnete nach einer Viertelstunde den Torreigen. Kevin Jurinek legte nach einer halben Stunde das 2:0 nach. Wenige Sekunden erzielte Till Steinert das 3:0. Mirlind Berisha traf nach 70 Minuten zum 4:0.