SC Unterpfaffenhofen: Das Lazarett leert sich allmählich 16 Spieler im Training

Germering – Gute Erinnerungen hat der SC Unterpfaffenhofen an das Hinspiel gegen den BCF Wolfratshausen, als die Elf von Trainer Franco Simon mit einem 2:0 den ersten Saisonsieg feiern konnte. Das blieb allerdings für viele Wochen der einzige Erfolg der Upfer Buam, die dann nur noch einmal in der Vorrunde mit einen 5:1-Überraschungscoup in Denklingen aufhorchen ließen. Insgesamt jedoch zu wenig, um sich sorglos in die Winterpause verabschieden zu können. Die Simon-Elf hat von 48 möglichen gerade einmal elf Punkte eingesammelt und steht mitten im Abstiegskampf.