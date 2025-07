SC Unterbach zeigt HSV Langenfeld die Grenzen auf

Beim Geno-Cup des SV Burgaltendorf siegte der 1. FC Wülfrath in seinem zweiten Gruppenspiel gegen die SpVgg. Steele 03/09 mit 2:1 (1:1). Der Essener Bezirksligist ging durch Luis Richard in Führung (18.) und sorgte fünf Minuten später durch ein Eigentor für den Ausgleich. Den Siegtreffer markierte Jacob Sami Jawad, der FCW-Zugang vom Landesligisten SC Velbert, erst in der Nachspielzeit (64.) der über zweimal 30 Minuten angesetzten Turnierspiele.

Do., 24.07.2025, 20:00 Uhr





Der Abschluss der Vorrunde gegen den in die Bezirksliga aufgestiegenen SV Hösel war letztlich nur Formsache – beide Teams waren bereits fürs Viertelfinale qualifiziert. Durch den verwandelten Elfmeter von Florian Schikowski (54.) gewann der Neu-Landesligist mit 1:0. Im Viertelfinale trifft das Team von Coach Joscha Weber am Mittwoch um 18.45 Uhr (Sportplatz An der Windmühle) auf den Essener A-Kreisligisten AL-ARZ Libanon 08. Hösel spielt tags zuvor (Anstoß ebenfalls 18.45 Uhr) gegen die Erstvertretung des Ausrichters.

Der vom ehemaligen Unterbacher Coach Roberto Marquez trainierte Bezirksligist HSV Langenfeld verlor das Vorbereitungsspiel beim klassentieferen SCU unerwartet deutlich mit 0:7 (0:2). Nach den Treffern der Zugänge vom Landesligisten VfB 03 Hilden II Till Consilius (19.) und Jan Tkacik (24.) lag die Elf von Ex-Profi Axel Bellinghausen zur Halbzeit 2:0 vorne. Vorzeitig entschieden war die Partie durch den Viererpack von Ognjen Vucic (49.), erneut Tkacik (60.) und Consilius (63.) sowie Michael Kijach (65.). Den Schlusspunkt setzte Pascal Thomassen (87.). Ein in Teilen überzeugender Auftritt des SCU, während es den Langenfeldern in Durchgang zwei an Widerstandskraft und der nötigen Einstellung fehlte.

Torfestival zwischen Bilk und Hilden

Einen über weite Strecken offenen Schlagabtausch lieferten sich die letztlich mit 4:3 (3:1) siegreiche Sparta Bilk und die SpVg. Hilden 05/06. Mit dem besseren Ende für die in der Bezirksliga (Gruppe 1) zum Kreis der Aufstiegskandidaten zählenden Düsseldorfer, die durch die ehemaligen Hildener Oberligaspieler Robin Müller und Patrick Percoco (VfB 03) sowie Torjäger Marco Meyer bereits 3:0 vorne lagen. Taoufik Baouch (44. - Vorarbeit Darius Wischnewski) und Wischnewski selbst (48. – Zuspiel Jason Beiler) verkürzten. Spartas Ex-Profi Alon Abelski stellte auf 4:2 (64.), ehe der von Wischnewski in Szene gesetzte Hicham Bajut (78.) den Endstand markierte.

Mit der Leistung seiner ersatzgeschwächten Elf beim 2:2 (1:1) im Auswärtstest gegen den A-Kreisligisten Solingen O3 II zeigte sich SC Rhenanias Trainer Peter Burek einverstanden. Fabian Langen brachte die Hochdahler in Führung (44.), die aber postwendend (45.) durch einen in der Entstehung fragwürdigen Foulelfmeter den Ausgleich kassierten. Der vom VfB 03 Hilden II gekommene David Szewczyk sorgte mit einem Distanzschuss für die erneute Gästeführung (57.), die die Solinger aber in der Schlussphase (83.) noch egalisierten.