SC Unterbach womöglich von Vandalismus betroffen Binnen zwei Wochen wurden auf der Sportanlage des Klubs zwei festinstallierte Tore herausgerissen. Für die Verantwortlichen sei das kein Zufall.

Weil binnen zwei Wochen zwei fest installierte Tore auf dem Hauptplatz unter mysteriösen Umständen gekippt waren, stand am vergangenen Sonntag sogar kurzzeitig das Derby in der Bezirksliga zwischen dem gastgebenden SCU und dem benachbarten TSV Urdenbach auf der Kippe. Die Partie musste deshalb kurzfristig auf einen Nebenplatz ausgetragen werden. Dass die Partie dort anschließend torlos mit 0:0 endete, entbehrte dabei nicht einer gewissen Ironie.

Für Gesprächsstoff war in Unterbach am Sonntag aber auch ohne sportliche Höhepunkte gesorgt. Die Verantwortlichen reagierten fassungslos ob der Duplizität der Ereignisse. Konnten sie beim ersten „Torfall“ rund zwei Wochen zuvor dingliches Versagen noch nicht ganz ausschließen, so scheint die Sache nunmehr klar. „Wenn man sich die Bruchstellen an beiden Toren anschaut und gesehen hat, wie beide Tore lagen, dann ist das kein Zufall. Für mich sieht das alles nach mutwilliger Zerstörung aus“, sagt Unterbachs Vorsitzender Uwe Droste.

Vermutlich hatten sich Unbekannte über Nacht unerlaubt Zutritt zur abgeschlossenen Bezirkssportanlage im Düsseldorfer Südosten verschafft und dann mit vereinten Kräften ihr Unheil getrieben. Die Motive einer solchen Tat – völlig unklar. Ebenso unklar ist, wer nun für den entstandenen Schaden aufkommt. Der Verein selbst ist Pächter der Anlage der Stadt Düsseldorf, die aber auf dem Boden der Stadt Erkrath angesiedelt ist. Das macht die Angelegenheit nicht einfacher. Bei der Klärung der Frage, ob es Versicherungsschutz vor derartigen Schäden gibt, sieht Uwe Droste auch die Städte Düsseldorf und Erkrath in der Pflicht.