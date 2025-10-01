 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Der SC Unterbach will die Tabellenführung verteidigen.
Der SC Unterbach will die Tabellenführung verteidigen. – Foto: Alexander Biehler

SC Unterbach will vorzeitig die Tabellenspitze verteidigen

Schon am Donnerstag ist der SC Unterbach in der Kreisliga A Düsseldorf gefordert. Es geht gegen Kellerkind TSV Urdenbach. Das gibt es außerdem.

Der Kreisliga-A-Spieltag in Düsseldorf beginnt in dieser Woche bereits am Donnerstagabend - und das gleich mit einem Leckerbissen. Spitzenreiter SC Unterbach empfängt den TSV Urdenbach. Am Samstag steht dann das Verfolgerduell zwischen den Sportfreunden Gerresheim und Türkgücü Ratingen im Fokus, ehe am Sonntag die weiteren Teams gefordert sind. Unter anderem reist der FC Bosporus zum KSC Tesla und der VfL Benrath trifft auf TuS Gerresheim. Diese Spiele gibt es außerdem.

So läuft Spieltag 8

Spitzenreiter am Donnerstag

SC Unterbach - TSV Urdenbach

Morgen, 20:00 Uhr
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
20:00

Verfolgerduell am Samstag

Sportfreunde Gerresheim - Türkgücü Ratingen

Sa., 04.10.2025, 16:00 Uhr
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
16:00

Das sind die Partien am Sonntag

So., 05.10.2025, 12:45 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
12:45

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
15:00

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
15:15

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
15:30

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
15:30

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
15:00live

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage

9. Spieltag
Do., 09.10.25 20:00 Uhr ASV Tiefenbroich - SV Wersten 04
So., 12.10.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - KSC Tesla 07
So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 12.10.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - DSC 99 Düsseldorf II
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SC Düsseldorf-West
So., 12.10.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 12.10.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - FC Büderich II
So., 12.10.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfL Benrath - SC Unterbach

10. Spieltag
So., 19.10.25 12:45 Uhr FC Büderich II - FC Bosporus Düsseldorf
So., 19.10.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - ASV Tiefenbroich
So., 19.10.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 19.10.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - AC Italia Hilden
So., 19.10.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - TSV Urdenbach
So., 19.10.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - VfL Benrath
So., 19.10.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - Türkgücü Ratingen
So., 19.10.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - Rot-Weiß Lintorf
So., 19.10.25 17:00 Uhr TuS Gerresheim - SC Unterbach

