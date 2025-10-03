SC Unterbach verteidigt Tabellenführung souverän

Der Kreisliga-A-Spieltag in Düsseldorf begann in dieser Woche bereits am Donnerstagabend - und das gleich mit einem Leckerbissen. Spitzenreiter SC Unterbach empfing den TSV Urdenbach. Am Samstag steht dann das Verfolgerduell zwischen den Sportfreunden Gerresheim und Türkgücü Ratingen im Fokus, ehe am Sonntag die weiteren Teams gefordert sind. Unter anderem reist der FC Bosporus zum KSC Tesla und der VfL Benrath trifft auf TuS Gerresheim. Diese Spiele gibt es außerdem.

Die Mission war klar: Siegen und die Tabellenführung verteidigen. Das ist dem SC Unterbach beim 4:1-Erfolg über den TSV Urdenbach mit Bravour gelungen. Der Abend begann dabei ganz nach dem Geschmack der SCU-Verantwortlichen und der Unterbacher Anhänger. Keine drei Minuten waren auf dem Feld absolviert, als Till Arne Consilius mit seinem schon zehnten Saisontreffer das 1:0 erzielte. Noch vor der Pause sorgte Dennis Nuha für die Vorentscheidung (43.). Mitte der zweiten Hälfte war nach dem Doppelschlag von Sasa Jovanovic (65.) und Consilius (73.) alles in trockenen Tüchern. Einziger Makel an diesem Abend: Maximilian Best traf für Urdenbach kurz vor dem Ende und verhinderte so den Zu-Null-Sieg des SCU. Die haben nun vier Punkte Vorsprung im Klassement und ein deutlich besseres Torverhältnis als die Verfolger.

Verfolgerduell am Samstag

Sportfreunde Gerresheim - Türkgücü Ratingen