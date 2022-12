SC Unterbach verpatzt den Rückrundenstart Die Unterbacher kassieren in Nievenheim eine deutliche Niederlage und verlieren auch noch Sven Gehrmann durch Platzverweis. In Unterzahl läuft nicht mehr viel.

VdS 1920 Nievenheim - SC Unterbach 3:0 (1:0). Die Zuversicht nach dem 2:2 eine Woche zuvor beim FC Kosova Düsseldorf wurde schnell wieder von der Realität eingeholt. Im Klartext: Die Unterbacher versuchten ihr Bestes, das aber reichte nicht, um den Tabellenzweiten ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Dazu kam die Ampelkarte für Sven Gehrmann nach 63 Minuten. Der 33-Jährige sah Gelb nach einem Foul und ließ dann noch einen Kurzkommentar in Richtung Schiedsrichter folgen.

Gegentor Nummer eins (17.) resultierte aus einer direkt verwandelten Ecke von Dominik Schillings. Dass Schlussmann Marlo Schmitz dabei keine gute Figur machte, ist unstrittig. Der junge Torhüter verhinderte indes kurz vor der Pause (43.) gegen einen frei vor ihm auftauchenden Nievenheimer das mögliche 0:2. Zuvor (37.) eine Gelegenheit für die Gäste, als Gehrmann nach dem Zuspiel von Othmane El Atiki knappvorbei schoss. Da auch die Gastgeber in der im ersten Durchgang auf bescheidenem Niveau stehenden Begegnung keine Bäume ausrissen, glaubte die Elf von Trainer Ibo Cöl weiter an ihre Chance. Und die bot sich tatsächlich.

„Das war keineswegs beleidigend. Da hätte der Schiri auch mal weghören und damit Fingerspitzengefühl beweisen können“, kritisierte Jörg Spanihel die Entscheidung des Unparteiischen Hans-Jürgen Weyers (SV Lürrip). In Unterzahl – und dem 0:2-Rückstand unmittelbar danach – war die Partie gelaufen. „Wir haben uns mal wieder selbst geschlagen, weil wir bei den ersten zwei Gegentoren denkbar schlecht aussahen. Dabei hätten wir zumindest in drei Situationen selbst einen Treffer machen können“, urteilte der Fußballchef des SCU.

Der nach der Pause eingewechselte, für sichtlich Belebung sorgende Leon Schilling flankte mit viel Druck von der rechten Seite (47.), doch die Direktabnahme von Robin Herresbach verfehlte knapp das gegnerische Gehäuse. Herresbach agierte auch nach einem abgeblockten Schilling-Schuss (58.) unglücklich, schoss knapp vorbei. Zwei Momente, in denen dem Tabellenletzten Konsequenz und Präzision im Abschluss fehlten. Das machte Nievenheim besser. Julian Huptas traf im Anschluss an einen Freistoß (64.), den die SCU-Deckung nicht resolut verteidigte, zum vorentscheidenden 2:0. In der Schlussminute legte der bereits im Hinspiel zweimal erfolgreiche Kevin-Marvin Scholz das 3:0 nach. „Natürlich wurde das in Unterzahl immer schwerer für unsere Elf. Da fehlte uns dann auch die Erfahrung von Sven im Mittelfeld. Damit ist nach den Unentschieden gegen Urdenbach und Kosova der Rückrundenauftakt misslungen“, machte Jörg Spanihel deutlich.

SC Unterbach: Schmitz – T. Bischoff, Auschner, Giesen, A. Kassar, Gehrmann, M. Bischoff (79. Sandten), Bozkurt (81. Gashi), Murakami, El Atiki (46. Schilling), Herresbach.