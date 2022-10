SC Unterbach verliert mit neuem Trainer Ibo Cöl kehrt als Chefcoach an den Niermannsweg zurück. Ein Wunder kann er mit dem Schlusslicht noch nicht vollbringen.

Gemeinsam mit seinem Assistenten Günter Dembski konnte Cöl in kürzester Zeit keine Wunderdinge vollbringen, doch ging das Schlusslicht der Bezirksliga-Gruppe 1 mit einer ganz anderen Einstellung an die Herausforderung gegen den Spitzenreiter heran. Sich konsequent an die taktische Ausrichtung haltend, giftig in den Zweikämpfen und mit großer Laufbereitschaft, die Räume eng zu machen, versuchten die Unterbacher gegen den Aufstiegsanwärter das Unmögliche möglich zu machen.

„Das war nicht viel von uns in der ersten Halbzeit. Unterbach machte uns das Leben verdammt schwer. So richtig ins Spiel fanden wir eigentlich erst in Unterzahl. Später hat uns Tim Heubach mit seinem genialen Pass vor dem ersten Tor auf die Siegerstraße gebracht“, urteilte Gäste-Coach Marcel Winkens, dem Schiri Patrick Suchy wegen heftigen Reklamierens bereits nach 26 Minuten die Rote Karte zeigte. Wie beim Coach lief es, trotz spielerischer Vorteile, beim Klassenprimus lange Zeit nicht wirklich rund. Allerdings klärte der mit einer starken Leistung überzeugende Ali Kassar zweimal (23., 36.) in höchster Not. Dazu parierte Schlussmann Marlo Schmitz den Kopfball von Lucas Esser (30.) nach einem Freistoß.

Unterbach beschränkte sich in den ersten 45 Minuten weitgehend aufs Kerngeschäft: Gegentore verhindern und offensiv hin und wieder Nadelstiche setzen. Wie es im Kampf gegen den drohenden Abstieg eben sein sollte. Die einzige SCU-Chance: Ein vielversprechendes Zusammenspiel mit Shunta Murakami, aber ein zu harmloser Abschluss (17.) von Robin Herresbach.