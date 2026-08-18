SC Unterbach verliert 0:1 beim SV Hösel und hadert

Viel fehlte nicht und der Aufsteiger hätte aus Hösel einen Punkt mit nach Hause genommen. „Es war über weite Strecken eine ausgeglichene Partie. In der zweiten Halbzeit hatten wir sogar mehr Ballbesitz, konnten nur die herausgespielten Torchancen nicht nutzen. Da war der Gegner beim Tor des Tages einen Tick cleverer. Das machte heute den Unterschied. Aus unserer Sicht hätte eine Punkteteilung dem Spielverlauf jedenfalls eher entsprochen“, konstatierte Dimi Thoidis, der Sportliche Leiter des SC Unterbach.
Hösels Oliver Wenzler war in der 36. Minute im Anschluss an einen Freistoß der Matchwinner. „Da haben wir im Abwehrzentrum nicht aufgepasst. Das war eigentlich zu verhindern,“ so Thoidis im Rückblick. Gleichwohl ließen sich die Unterbacher nicht aus dem Konzept bringen. Bereits zuvor (26.) parierte der überragende SVH-Schlussmann Simon Ole Brandt den 18-Meter-Schuss von Till Consilius und verhinderte unmittelbar nach dem Führungstor auch gegen Jannik Behrens den möglichen Ausgleich. Der Liganeuling verkaufte sich prima, zeigte keinen Respekt.
In Durchgang zwei ein ähnliches Bild. Hösel stand, mit dem knappen Vorsprung im Rücken, kompakt und in der Defensive tiefgestaffelt, blieb aber mit Kontervorstößen stets zu beachten. SCU-Schlussmann Laurin Beer kam zwei-, dreimal gerade noch rechtzeitig aus seinem Kasten, musste nur in der Schlussphase (83.) Florian Stoll an sich vorbeiziehen lassen, doch der setzte das Spielgerät an den Pfosten.
In der Schlussphase machte auch Unterbach am und im gegnerischen Strafraum noch einmal richtig Betrieb. Keeper Brandt hielt den Schuss des eingewechselten Michael Kijach (79.), wenig später schoss Dennis Nuha knapp übers Tor. Ganz am Ende (88.) hatten die mitgereisten SCU-Fans den Torschrei bereits auf den Lippen, doch nach einem Eckball wurde der Versuch von Jannik Behrens durch die vielbeinige SVH-Abwehr kurz vor der Torlinie ins Feld zurück geschlagen.
Obwohl vom Gegner als „starker Aufsteiger“ gelobt stand die Elf von Chefcoach Axel Bellinghausen am Ende mit leeren Händen da. Fuhr aber mit dem positiven Gefühl nach Hause, einem in der Liga bereits etablierten Gegner alles abgefordert zu haben.