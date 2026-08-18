SC Unterbach verliert 0:1 beim SV Hösel und hadert Der Bezirksliga-Aufsteiger liefert dem etablierten Gastgeber ein Duell auf Augenhöhe. Das Team von Axel Bellinghausen scheitert letztlich an SVH-Keeper Brandt und der Chancenverwertung. von RP / Elmar Rump · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Der SC Unterbach steht im Duell mit Hösel ohne Punkte da. – Foto: Alexander Biehler

Viel fehlte nicht und der Aufsteiger hätte aus Hösel einen Punkt mit nach Hause genommen. „Es war über weite Strecken eine ausgeglichene Partie. In der zweiten Halbzeit hatten wir sogar mehr Ballbesitz, konnten nur die herausgespielten Torchancen nicht nutzen. Da war der Gegner beim Tor des Tages einen Tick cleverer. Das machte heute den Unterschied. Aus unserer Sicht hätte eine Punkteteilung dem Spielverlauf jedenfalls eher entsprochen“, konstatierte Dimi Thoidis, der Sportliche Leiter des SC Unterbach.