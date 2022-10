SC Unterbach vergibt die Chance auf ein Remis Der Bezirksligist belohnt sich nicht für seinen großen Aufwand in Rommerskirchen.

SG Rommerskirchen-Gilbach - SC Unterbach 3:2 (0:0). Aus Unterbacher Sicht ist das Fazit unstrittig: Das Team von Trainer Ibö Cöl belohnte sich nicht für den großen Aufwand. Eine Punkteteilung musste das Schlusslicht allemal mitnehmen. Entweder das zwischenzeitliche 2:2, das Othmani El Atiki in der 88. Minute nach starker Vorarbeit von Chris Ribjitzki erzielte, oder aber ein mögliches 3:3. Wenn, ja wenn Routinier Sven Gehrmann in der Nachspielzeit nicht mit einem an Marco Bischoff verwirkten Foulelfmeter an Roki-Schlussmann Dominik Lingweiler gescheitert wäre. Eigentlich schon zu viel des Konjunktivs. Am Ende stand der SCU nach insgesamt 96 Minuten jedenfalls erneut mit leeren Händen da.

„Es war von beiden Seiten ein kampfbetontes Duell. Wir mussten eigentlich zur Halbzeit 2:0 führen. Dann hätte die Partie womöglich einen anderen Verlauf genommen. Positiv ist die Moral, die unsere Mannschaft zeigte, die ja zweimal einen Rückstand wettmachte und bis zuletzt an ihre Chance geglaubt hat“, fasste Fußball-Abteilungschef Jörg Spanihel seine Eindrücke zusammen. Die Gäste spielten anfangs munter nach vorne. Auf Zuspiel von Leon Schilling schoss Shunta Murakami knapp vorbei (12.), der erste Hochkaräter. Kurz darauf legte Murakami Schilling auf, dessen Direktschuss am Lattenkreuz landete. Das musste eigentlich die „fiktive“ 2:0-Führung sein. Auf der Gegenseite machte Keeper Florian Bondorf eine Roki-Chance (37.) zunichte.Im zweiten Abschnitt zogen die Einmischen das Tempo an. Bondorf parierte einen Flachschuss (50.), ehe die Linksrheinischen im Anschluss an einen Freistoß (68.) durch Luca Knuth in Führung gingen.

Knuth brachte Roki erneut in Führung (78.), nachdem Robin Herresbach nach der Hereingabe des kurz zuvor eingewechselten Tolga Bozkurt zwischenzeitlich (76.) auf 1:1 gestellt hatte. Unterbach ließ sich auch durch den erneuten Rückstand nicht beirren. „In der Schlussphase wurde es hektisch, die Gemüter erhitzten sich auf beiden Seiten, und der Schiri hatte nicht immer die Kontrolle übers Spiel“, stellte Spanihel fest. Rommerskirchen kassierte eine Rote Karte (83.). Ribjitzki legte El Atiki den Ball maßgerecht vor – 2:2 in der 88. Minute. Noch war aber nicht Feierabend. Mit einem unhaltbaren Schuss ins kurze Eck erzielte Ermal Magkaj schließlich den Siegtreffer für die Gastgeber, die so das bessere Ende für sich hatten. Auch, weil mit Gehrmann ausgerechnet einer der erfahrenen Spieler im Team von Cöl die hundertprozentige Chance zum Remis liegen ließ.