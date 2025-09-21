SC Unterbach übernimmt Tabellenführung, DSC 99 mit ersten Punkten

Seite an Seite marschierten der VfL Benrath und der FC Bosporus in der Kreisliga A Düsseldorf voran, am Sonntag strauchelten beide. Benrath unterlag zuhause dem ASV Tiefenbroich, der FCB kam beim Kellerkind SC West nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Nutznießer war der SC Unterbach, der mit einem Kantersieg an die Tabellenspitze stürmte. Diese Spiele gab es außerdem.
Rot-Weiß Lintort hat die Rote Laterne übernommen. Die Mannschaft unterlag am Mittag dem SC Unterbach klar mit 0:6. Nachdem es zur Pause noch 0:0 stand, drehte der SCU im zweiten Durchgang auf. Till Arne Consilius brachte die Hausherren mit einem Hattrick innerhalb von 20 Minuten auf die Siegesstraße (47./59./66.). In der Schlussphase schraubten Michael Kijach (73.), Lewis Brempong (78.) und Lars Insel (87.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Neben dem Kantersieg gab es für Unterbach auch die Tabellenführung.
Die musste derweil der FC Bosporus abtreten, der durchaus überraschend beim SC West nicht über ein torloses Unentschieden hinauskam. Auch der VfL Benrath ließ Federn, unterlag dem ASV Tiefenbroich mit 0:1. In der Spitzengruppe angekommen ist nun auch Türkgücü Ratingen. Der große Favorit auf den Aufstieg bezwang den SV Wersten 04 mit 2:1 und kletterte auf Rang drei. Die ersten Punkte der Saison holte die zweite Mannschaft des DSC 99. Am Ende stand ein klarer 4:1-Erfolg gegen Schwarz-Weiß Düsseldorf.
________________
7. Spieltag
So., 28.09.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SC Düsseldorf-West
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 28.09.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - Sportfreunde Gerresheim
So., 28.09.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf II
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - VfL Benrath
So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SV Wersten 04
So., 28.09.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Unterbach
So., 28.09.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - KSC Tesla 07
So., 28.09.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - FC Büderich II
8. Spieltag
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SC Unterbach - TSV Urdenbach
So., 05.10.25 12:45 Uhr FC Büderich II - AC Italia Hilden
So., 05.10.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - FC Bosporus Düsseldorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 05.10.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - Rot-Weiß Lintorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - ASV Tiefenbroich
So., 05.10.25 15:30 Uhr VfL Benrath - TuS Gerresheim
So., 05.10.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 05.10.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - Türkgücü Ratingen