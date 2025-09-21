SC Unterbach übernimmt Tabellenführung, DSC 99 mit ersten Punkten

Seite an Seite marschierten der VfL Benrath und der FC Bosporus in der Kreisliga A Düsseldorf voran, am Sonntag strauchelten beide. Benrath unterlag zuhause dem ASV Tiefenbroich, der FCB kam beim Kellerkind SC West nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Nutznießer war der SC Unterbach, der mit einem Kantersieg an die Tabellenspitze stürmte. Diese Spiele gab es außerdem.

Rot-Weiß Lintort hat die Rote Laterne übernommen. Die Mannschaft unterlag am Mittag dem SC Unterbach klar mit 0:6. Nachdem es zur Pause noch 0:0 stand, drehte der SCU im zweiten Durchgang auf. Till Arne Consilius brachte die Hausherren mit einem Hattrick innerhalb von 20 Minuten auf die Siegesstraße (47./59./66.). In der Schlussphase schraubten Michael Kijach (73.), Lewis Brempong (78.) und Lars Insel (87.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Neben dem Kantersieg gab es für Unterbach auch die Tabellenführung.

Die musste derweil der FC Bosporus abtreten, der durchaus überraschend beim SC West nicht über ein torloses Unentschieden hinauskam. Auch der VfL Benrath ließ Federn, unterlag dem ASV Tiefenbroich mit 0:1. In der Spitzengruppe angekommen ist nun auch Türkgücü Ratingen. Der große Favorit auf den Aufstieg bezwang den SV Wersten 04 mit 2:1 und kletterte auf Rang drei. Die ersten Punkte der Saison holte die zweite Mannschaft des DSC 99. Am Ende stand ein klarer 4:1-Erfolg gegen Schwarz-Weiß Düsseldorf.