SC Unterbach trotzt Kosova einen Punkt ab Die Unterbacher haben den Bezirksliga-Dritten sogar am Rand einer Niederlage. Erst in der Nachspielzeit kassiert das Schlusslicht noch den Ausgleich zum 2:2.

FC Kosova Düsseldorf – SC Unterbach 2:2 (1:0). Es fehlten nur wenige Minuten und der SCU hätte am 15. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1, für die Sensation schlechthin gesorgt. Aber auch so war das Ergebnis zwischen dem als Tabellendritter angetretenen Gastgeber und dem Schlusslicht eine Überraschung.

„Es lief schon die Nachspielzeit, als Kosova durch Shiqeri Alili noch den Ausgleich erzielte. Mit eine wenig mehr Glück hätten wir den knappen Sieg über die Zeit gebracht. Trotzdem ist das ein toller Erfolg für unsere Mannschaft. Die Jungs haben dem Favoriten alles abverlangt, den zuvor ausgegeben Matchplan klasse umgesetzt und sich durch die Reihe ein großes Lob verdient. Der Gegner war jedenfalls sichtlich überrascht, auf so intensive Gegenwehr zu treffen“, fasste Unterbachs Coach Ibo Cöl zusammen, der Kosova vor einem halben Jahr in die Bezirksliga geführt hatte.

Das ersatzgeschwächt angetretene Schlusslicht unterstrich bereits in der Anfangsphase seinen Anspruch, es dem FCK so schwer wie möglich zu machen: Nach elf Minuten hatte Shunta Murakami mit einem Pfostenschuss Pech. Später streifte ein Heber von Sven Gehrmann den Querbalken. Die Einheimischen, bei denen der ehemalige Unterbacher Daniel Mion (sieben Tore) erst zehn Minuten nach der Pause eingewechselt wurde, taten sich lange Zeit schwer, kamen erst in den zweiten 45 Minuten richtig in Tritt.

Dennoch ging es mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause. Aljusan Jasarov gab Unterbachs jungen Schlussmann Dominik Kallabis, der bei seinem Bezirksligadebüt von Beginn an einen guten Job machte und besonders in der Schlussphase der Partie drei-, viermal hervorragend parierte, mit einem Flachschuss das Nachsehen.

Kosova erarbeitet sich Ausgleich