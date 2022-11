SC Unterbach trifft auf einen echten Brocken Der Bezirksliga-Dritte FC Kosova ist für die abstiegsgefährdeten Unterbacher Fußballer wohl mehr als nur eine Nummer zu groß. Trainer Ibo Cöl kehrt dabei am Sonntag an seine frühere Wirkungsstätte zurück.

FC Kosova Düsseldorf – SC Unterbach. Am letzten Hinrunden-Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 1 steht der SCU vor einer Herkulesaufgabe. Die mit zwei Niederlagen in die Saison gestarteten Gastgeber sind, zumindest der Papierform nach, im Vergleich (Anstoß Sonntag, 14.30 Uhr – Sportplatz Am Wald in Hassels) klarer Favorit.

Jörg Spanihel drückt es so aus: „Die Rollen sind klar verteilt. Wir fahren als krasser Außenseiter dorthin. Kosova spielt zweifellos eine gute Saison, ist, wenn die drei Punkte aus dem abgebrochenen Spiel gegen den VfL Benrath hinzukommen, hinter Spitzenreiter Jüchen Tabellenzweiter. Und das als Aufsteiger. Da ist die Ausgangsposition klar, aber mit ein wenig Spielglück auf unserer Seite scheint nichts ausgeschlossen.“ Unterbachs Fußballchef ergänzt: „Natürlich fahren wir nicht nach Hassels, um die Punkte freiwillig abzuliefern. Wir haben uns beim 0:0 gegen Urdenbach gut verkauft und wollen auch am Sonntag alles in die Waagschale werfen, um das Unmögliche möglich zu machen. Die Jungs müssen alles versuchen, um die Partie lange offen zu gestalten.“

Für den Unterbacher Trainer-/Betreuerstab mit Ibo Cöl, Günter Dembski und Antonio Bano hat die Partie einen besonderen Stellenwert. Das Trio war maßgeblich daran beteiligt, dass am Ende der vergangenen Saison als Kreisliga A-Meister der Sprung in die Bezirksliga gelang. Selbst wenn sich in der höheren Liga nach nur zwei Spieltagen die Wege trennten, blickt Chefcoach Cöl auf eine erfolgreiche Arbeit zurück: „Wir haben die Mannschaft damals als Vorletzter in der Kreisliga A übernommen, viel Arbeit investiert und letztlich mit vereinten Kräften – Mannschaft, Trainer und Vorstand – ein Jahr später Meisterschaft und Aufstieg geschafft. Wir hatten dort eine gute Zeit, aber derzeit gilt der Fokus selbstverständlich dem SCU.“ Jetzt also die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Dass das eigene Team krasser Außenseiter ist, stört den Übungsleiter nicht: „Ich weiß ja am besten, dass da ein spielerisch starker, torgefährlicher Gegner auf uns wartet und dass wir vor einer schweren Aufgabe stehen. Aber wir haben Vertrauen in unsere Jungs. Die Leistung gegen Urdenbach ist die Vorgabe. Daran müssen wir anknüpfen, was Kampfgeist, Laufbereitschaft und taktische Disziplin angeht. Wichtig wird es sein, dass wir den Gegner möglichst früh im Spielaufbau stören, die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen eng machen und so als geschlossene Einheit auftreten.“