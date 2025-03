Der SC Unterbach verpflichtete Axel Bellinghausen. – Foto: Fortuna Düsseldorf

SC Unterbach sorgt für den Trainer-Coup Der A-Ligist holt Axel Bellinghausen als neuen Chefcoach. Der Ex-Profi von Fortuna Düsseldorf beerbt im Sommer Dimitrios Thoidis, der Sportlicher Leiter wird. Wie es zu dieserrnVerpflichtung kam. Verlinkte Inhalte KL A Düsseldorf Rather SV Unterbach Axel Bellinghausen

Da hat der Sport-Club Unterbach, ohne sich zuvor in die Karten schauen zu lassen, für einen tollen Coup gesorgt: Der Siebte der Kreisliga A Düsseldorf hat Axel Bellinghausen für die neue Saison als Cheftrainer verpflichtet. Vorsitzender Andi del Polito und Fußballchef Thomas Schulzky stellten den ehemaligen Bundesliga-Profi (382 Einsätze, 27 Tore) am Dienstagabend offiziell vor. Das SCU-Führungsduo erklärte unisono: „Zunächst einmal war es nach der Rücktrittsankündigung von Dimi Thoidis nur eine Idee, Axel auf eine Trainertätigkeit anzusprechen. Als wir dann den persönlichen Kontakt vertieften, stellte sich schnell die gemeinsame Basis für eine Zusammenarbeit heraus.“ Die Zusage des 41-Jährigen, in seiner Haupttätigkeit bei seinem Ex-Klub Fortuna Düsseldorf im Ressort „Vermarktung“ aktiv, war, weil die Voraussetzungen passten, in der Folge eher eine Formsache.

Bellinghausen gibt sich bescheiden Axel Bellinghausen sieht der neuen Herausforderung gespannt entgegen: „Wir werden hier einen Plan erstellen, den wir gemeinsam umsetzen wollen. Natürlich formulieren wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine sportlichen Ziele.“ Der langjährige Profifußballer führte weiter aus: „Es geht erst einmal darum, dass ich hier das Umfeld kennenlerne und weiß, wie die Leute ticken. Als neuer Trainer bin ich auf das Vertrauen und die Unterstützung von Sven Flader, den ich unbedingt weiterhin als Co-Trainer haben wollte, und eben Dimi Thoidis angewiesen. Vor allen Dingen: Die Fußballwelt in Unterbach dreht sich in Zukunft nicht um Axel Bellinghausen. Ich sehe mich hier als Teil eines Gesamtkonzepts.“

Von der großen Bühne Profifußball mit den Stationen Fortuna Düsseldorf, 1. FC Kaiserslautern und FC Augsburg sowie ab 2012 – nach deren Wiederaufstieg in die erste Liga nochmals Fortuna – also runter in die – gleichwohl im positiven Sinn gemeint – Niederungen des Amateurfußballs? Für den bodenständigen, absolut authentisch wirkenden Bellinghausen kein Problem. Und der findet auch kein gänzlich unbekanntes Terrain vor. Nach der Beendigung seiner Bundesliga-Karriere (2016) und der Zeit als Co-Trainer bei den Fortuna-Profis (2017 bis 2021) lief der ehemalige linke Außenbahnspieler in der Saison 2021/22 13 Mal (ein Tor) für den SCU in der Bezirksliga auf. "Jetzt machen wir zusammen den nächsten Schritt"