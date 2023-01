SC Unterbach setzt beim Neuaufbau erste Akzente Nach dem Rückzug seines Teams ordnet der Bezirksliga-Absteiger sein Personal und verpflichtet Dimitrios Thoidis als neuen Coach.

Auch die Führungsriege der Fußballabteilung, allen voran der seine langjährige Tätigkeit aus beruflichen und privaten Gründen beendende „Chef“ Jörg Spanihel, trat zurück.

Einzig Thomas Schulzky machte weiter, bleibt nun bis zur nächsten Hauptversammlung der Fußballer kommissarisch deren Vorsitzender. Und der bisherige Geschäftsführer meldet in diesen Tagen, und damit früher als erwartet, einen ersten Erfolg: „Wir haben mit Dimitrios Thoidis bereits den Trainer für die kommende Saison in der Kreisliga A verpflichtet. Das ist schon früh ein erster Impuls und ein wichtiger Eckpfeiler für den Aufbau unserer neuen Mannschaft. Dadurch können wir jetzt noch gezielter unsere personellen Planungen in Angriff nehmen.“ Der in Unterfeldhaus wohnende neue Coach ist kein ganz Unbekannter in Unterbach. Thoidis lief in seiner Jugend und auch als Seniorenspieler für den SCU auf.

Von daher hat der Übungsleiter einen Bezug zum Unterbacher Fußball und die DNA des Klubs schon in jungen Jahren verinnerlicht. Auch als Nachwuchstrainer war der 39-Jährige am Niermannsweg aktiv, feierte unter anderen mit seinen C-Junioren in der Saison 2013/14 die Meisterschaft in der Leistungsklasse. Später arbeitete Thoidis in den Jugendabteilungen beim MSV Düsseldorf, der SG Unterrath und TuRU 80 Düsseldorf, ehe er im Sommer 2019 als Co‑Trainer beim A-Kreisligisten Sportfreunde Gerresheim erstmals eine Aufgabe im Seniorenbereich antrat.