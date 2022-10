SC Unterbach schafft den Befreiungsschlag Das Bezirksliga-Schlusslicht holt die ersten drei Punkte. Aber noch viel wichtiger: Die Unterbacher Mannschaft überzeugt in Dormagen mit Leidenschaft.

TSV Bayer Dormagen – SC Unterbach 1:2 (1:0). Kollektives Durchatmen beim SC Unterbach. Nach acht Niederlagen in Serie feierte das diesmal von den Interims-Coaches Florian Bondorf und Sven Gehrmann geführte Schlusslicht der Bezirksliga, Gruppe 1, endlich den ersten Sieg. Manchmal kann Fußball so einfach sein.

„Alle haben über die insgesamt 95 Minuten einen richtig guten Job gemacht, ihre vorgegebenen Aufgaben erfüllt. Am Ende hatten wir auch das nötige Glück, das in den vergangenen Wochen oft fehlte. Wir sind alle froh, dass der sprichwörtliche Knoten heute geplatzt ist“, zollte Fußball-Abteilungsleiter Jörg Spanihel dem Team ein Pauschallob.

Es spricht für die Moral der zuletzt arg gebeutelten Truppe, dass sie bis in die Nachspielzeit hinein an ihre Chance glaubte. Schließlich liefen die Gäste lange Zeit dem 0:1-Rückstand hinterher, für den Dormagens Patrick Aldenhoff per Kopfball nach einer Ecke (43.) gesorgt hatte.

Wie schon in den Spielen zuvor konnte der SCU selbst in Führung gehen. So verfehlte Robin Herresbach auf Zuspiel von Zakari Kassar nur knapp das gegnerische Gehäuse (31.). Nur zwei Minuten darauf war Zakari Kassar noch näher an der Führung dran, doch sein Heber über Torhüter Stephan Schnocks landete am Querbalken. Bereits in der Anfangsphase wurde deutlich, dass die Unterbacher mit dem festen Willen in die Partie gingen, aus Dormagen „Zählbares“ mitzunehmen.