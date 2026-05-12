SC Unterbach muss die Aufstiegsparty verschieben

Der „Meistersekt“ ist schon kaltgestellt. Getrunken werden konnte er aber noch nicht. Die Sportfreunde Gerresheim haben sich in der Kreisliga A am Sonntag als „Spaßbremse“ verdingt. Mit dem 5:2-Erfolg im Gipfeltreffen bei Tabellenführer SC Unterbach verhinderte die Elf von Issam Haj Haddou die vorzeige Aufstiegsparty des Konkurrenten auf eigener Anlage.
Zwar kann der SCU bei immer noch sieben Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger und nur noch drei ausstehenden Partien weiterhin beruhigt die Zukunft in der Bezirksliga planen, nur mussten eben die Feierlichkeiten noch einmal vertagt werden. Aus Sicht des designierten Meisters begann das mit Spannung erwartete Kräftemessen der beiden besten Teams der Liga denkbar schlecht. Es hatten noch nicht alle der zahlreich erschienenen Zuschauer ihren Platz gefunden, da führten die Gäste bereits mit 1:0. Wobei die Entstehung des frühen Treffers nach wenigen Sekunden so gar nicht geplant war.
„Die Idee war, den Ball einfach tief in die gegnerische Hälfte zu schlagen, um dann pressen zu können“, gab Haj Haddou Einblick in die taktischen Überlegungen. Doch der lange Ball von Soufiane Azhil rutschte dann irgendwie durch und geriet so zur Vorlage für Walid El Kadiri, der seinen 20. Saisontreffer markierte. Es war der passende Auftakt zu einem unterhaltsamen Schlagerspiel.
Die Gastgeber, denen ein Remis zur Meisterschaft gereicht hätte, schlugen nach einer Ecke durch Ognjen Vucic zurück (15.), allerdings erlaubten sich die Mannen von Ex-Profi Axel Bellinghausen gegen die starken Gerresheimer Offensiv-Asse defensiv zu viele Nachlässigkeiten. Sportfreunde Torjäger Faouzi El Makadmi erzielte gegen schon kurz nach der Pause dezimierte Hausherren (Finn Twiste; 51.) einen Hattrick (37., 52., 67.). Er bereitete auch El Kadiris Tor zum 5:1 vor (79.). Der Treffer zum 2:5 von Jannik Behrens (81.) war nur noch Makulatur.
Trotz des klaren Ausgangs hatte Issam Haj Haddou viel Lob für den Gegner übrig. „Unterbach war ein sehr starker Gegner. Aber meine Mannschaft hat ein Weltklasse-Spiel gemacht“, sagte der 35-Jährige, der dem SCU trotz der vermiesten Meisterfeier gratulierte. „Sie werden dennoch aufsteigen, wozu ich sie aufrichtig beglückwünsche.“ Ob die Sportfreunde dem Konkurrenten spätestens ein Jahr später in die Bezirksliga folgen werden, wird sich zeigen. Die guten Leistungen wecken Begehrlichkeiten.
„Wir haben viele junge Spieler im Kader , die Anfragen vorliegen haben. Letztlich ist auch das eine Bestätigung für die Arbeit, die wir hier leisten“, sagt Haj Haddou, der nicht nur aufgrund des Ergebnisses von einem gelungenen Sonntagnachmittag in Unterbach sprach. „Wir wollten Werbung für den Fußball in der Kreisliga A machen. Ich denke, das ist beiden Mannschaften auch gelungen.“