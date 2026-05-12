SC Unterbach muss die Aufstiegsparty verschieben Alles war vorbereitet für die große Party: Doch mit dem 5:2-Erfolg im Gipfeltreffen der Düsseldorfer Kreisliga A bei Tabellenführer SC Unterbach verhinderten die Sportfreunde Gerresheim den vorzeitigen Aufstieg des Konkurrenten. von Marcus Giesenfeld · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Die Feierbilder in Unterbach müssen noch ein wenig warten. – Foto: Alexander Biehler

Der „Meistersekt“ ist schon kaltgestellt. Getrunken werden konnte er aber noch nicht. Die Sportfreunde Gerresheim haben sich in der Kreisliga A am Sonntag als „Spaßbremse“ verdingt. Mit dem 5:2-Erfolg im Gipfeltreffen bei Tabellenführer SC Unterbach verhinderte die Elf von Issam Haj Haddou die vorzeige Aufstiegsparty des Konkurrenten auf eigener Anlage.

Zwar kann der SCU bei immer noch sieben Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger und nur noch drei ausstehenden Partien weiterhin beruhigt die Zukunft in der Bezirksliga planen, nur mussten eben die Feierlichkeiten noch einmal vertagt werden. Aus Sicht des designierten Meisters begann das mit Spannung erwartete Kräftemessen der beiden besten Teams der Liga denkbar schlecht. Es hatten noch nicht alle der zahlreich erschienenen Zuschauer ihren Platz gefunden, da führten die Gäste bereits mit 1:0. Wobei die Entstehung des frühen Treffers nach wenigen Sekunden so gar nicht geplant war. Langer Ball bringt sehr frühes 1:0 „Die Idee war, den Ball einfach tief in die gegnerische Hälfte zu schlagen, um dann pressen zu können“, gab Haj Haddou Einblick in die taktischen Überlegungen. Doch der lange Ball von Soufiane Azhil rutschte dann irgendwie durch und geriet so zur Vorlage für Walid El Kadiri, der seinen 20. Saisontreffer markierte. Es war der passende Auftakt zu einem unterhaltsamen Schlagerspiel.