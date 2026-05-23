SC Unterbach krönt starke Saison mit Bezirksliga-Aufstieg

Unterbach feiert den Aufstieg – Foto: Alexander Biehler

Seit dem Wochenende ist es fix. Mit dem 2:0-Auswärtssieg gegen den FC Büderich II durch die Tore von Jannik Behrens und Kimi Thedens feierte der Sport-Club Unterbach am 32. Spieltag den Aufstieg in die Bezirksliga – im zweiten Anlauf. Eine Woche zuvor, beim Heimspiel gegen Sportfreunde Gerresheim, war eigentlich alles angerichtet. Doch der Tabellenzweite machte den Unterbachern vor gut 400 Zuschauern einen Strich durch die Rechnung, siegte mit 5:2 und „verkürzte“ den Abstand auf sieben Punkte. Die Niederlage indes schärfte noch einmal die Sinne des Teams von Trainer Axel Bellinghausen. Das fuhr gleichermaßen motiviert wie fokussiert vergangenen Sonntag mit dem Mannschaftsbus und der nötigen Fan-Unterstützung auf die linke Rheinseite.

Zurück zum Aufsteiger. Dass der SCU, der zwei Spieltage vor Saisonende 81 Zähler und damit sieben mehr als Gerresheim aufweist sowie bei einem Torverhältnis von 96:33 über die stabilste Abwehr der Liga verfügt, völlig zu Recht die Meisterschaft feierte, ist unbestritten. Thomas Schulzky im Rückblick: „Wir haben unsere schweren Spiele im März gewonnen. In dieser Phase ließ Verfolger Gerresheim wichtige Punkte liegen. Ohnehin spielten wir eine überragende Rückrunde. Das 2:5 gegen die Sportfreunde war unsere einzige Niederlage in der zweiten Serie und erst die dritte überhaupt.“

„Gut, unsere Elf zeigte keine fußballerische Galavorstellung. Aber darum ging es auch nicht. Wichtig waren die drei Punkte und da haben die Jungs alles richtig gemacht“, blickte SCU-Abteilungsleiter Thomas Schulzky auf die Partie zurück. Axel Bellinghausen hatte nach dem „Finale“ zur Feier seines 44. Geburtstags eingeladen. „Aufstieg und Geburtstag waren grundsätzlich ein erfreulicher Anlass. Nur der am späten Nachmittag feststehende Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga ließ bei Axel keine wirklich gute Stimmung aufkommen. Das war für ihn ganz bitter. Er war ja bei der Fortuna nicht nur viele Jahre Profi, sondern ist nach Beendigung seiner aktiven Karriere dort beruflich stark eingebunden.“

Daran soll sich an den zwei verbleibenden Spieltagen nichts ändern. Am 31. Mai (Anstoß 15.30 Uhr) kommt der DSC 99 II nach Unterfeldhaus, bevor an gleicher Stätte nach der um einen Tag auf den 6. Juni vorgezogenen Partie bei Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf (Anpfiff 16.30 Uhr) der Aufstieg gemeinsam mit den Anhängern ausgiebig gefeiert werden soll.

Verletzungen können den SC nicht stoppen

Bereits vor der entscheidenden Saisonphase stellten sie beim SCU die Weichen für die kommende Spielzeit. Die Verträge von Chefcoach Axel Bellinghausen, Co-Trainer Sven Flader und Torwarttrainer Alen Batarilo wurden, aus gutem Grund, frühzeitig verlängert. Bemerkenswert, dass der im vergangenen Sommer mit Bedacht zusammengestellte und im Winter punktuell ergänzte Kader auch zahlreiche verletzungsbedingte Ausfälle wegsteckte. Wie zum Beispiel die von Pascal Thomassen (Knie), Neuverpflichtung Lewis Brempong (Knie-Operation), Lars Insel (Meniskus), Sascha Jovanovic (gesundheitliche Probleme), Maurice Müller (Kreuzbandriss), Michael Kijach (Knieprobleme) und Winterzugang Maurice Stocker (Meniskus).

„Dadurch fehlten uns über einen längeren Zeitraum wichtige Spieler. Hinzu kam direkt nach Saisonbeginn der Wechsel des gerade vom Landesligisten VfB 03 Hilden II gekommenen Jan Tkacik zum TSV Solingen. Das konnten wir aber im guten Einvernehmen regeln. All diese Widrigkeiten haben Trainerteam und der gesamte Kader durch eine vorbildliche Zusammenarbeit kompensiert und so alle noch enger zusammenrücken lassen. Alle brachten sich auf ihre Art super ein. Es passte einfach und Erfolg schweißt sowieso zusammen. Um es salopp zu formulieren: Wenn du aufsteigst, hast du alles richtig gemacht“, bilanzierte sichtlich zufrieden der Sportliche Leiter Dimitrios „Dimi“ Thoidis.

Planungen laufen

Jetzt wird fleißig für die anstehende Bezirksliga-Saison geplant. Gespräche, auch was das kickende Personal angeht, werden geführt. Der Kader soll, angesichts der höheren Anforderungen in der Bezirksliga, punktuell verstärkt werden. „Unsere Leistungsträger, um Stammkeeper Laurin Beer als Beispiel zu nennen, laufen natürlich weiterhin für den SCU auf“, betont Thoidis. Der 43-Jährige, im Sommer 2023 von SF Gerresheim als Trainer an den Niermannsweg gewechselt, hatte großen Anteil daran, dass es mit der seinerzeit neu formierten Mannschaft Schritt für Schritt aufwärts ging. Den Fans des SCU ist noch in Erinnerung, dass die damalige Abteilungsleitung das Team im Dezember 2022 – nach einer desaströsen Hinrunde (6 Punkte aus 17 Spielen) – nicht nur wegen der fehlenden sportlichen Perspektive, sondern nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Erwägungen vom Spielbetrieb zurückzog. Ab Juli also ein neuer Anlauf in der Bezirksliga. Mit (natürlich) verändertem kickenden Personal, dem im Frühjahr 2023 vom Abteilungsgeschäftsführer zum Fußballchef aufgestiegenen Thomas Schulzky und einem gut funktionierenden Trainerteam, mit dem seit vergangenem Juli als Chefcoach arbeitenden Axel Bellinghausen an der Spitze.

Nicht nur das Bellinghausen-Team feierte den Aufstieg in die Bezirksliga. Das schafften auch die Kreisliga-Fußballerinnen des SCU unter der Leitung von Trainer Marek Niewiadomski mit dem 5:0-Auswärtssieg gegen den VfB 03 Hilden.