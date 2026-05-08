SC Unterbach kann gegen Gerresheim den Titel perfekt machen

Unterbach steht kurz vor dem Aufstieg – Foto: Dennis Kemmerling

Im Titelrennen in der Kreisliga A könnte am Sonntag eine vorzeitige Entscheidung fallen. Ausgerechnet im Gipfeltreffen gegen den einzigen verbliebenen Verfolger Sportfreunde Gerresheim kann sich Tabellenführer SC Unterbach vor eigenem Publikum frühzeitig zum Meister küren.

Ob das dann am Ende reicht, den SCU zu bezwingen und Revanche für die 1:2-Niederlage zu nehmen, wird sich zeigen. „Falls nicht, bin ich der Erste, der dem Gegner zum Aufstieg gratuliert“, sagt Haj Haddou. Vor der Leistung des Konkurrenten, der sich in dieser Saison im Vergleich insgesamt etwas stabiler zeigte, zieht der Übungsleiter den Hut.

Dieses Szenario möchte man aufseiten der Gäste natürlich verhindern, wenngleich man sich auch im Lager der Sportfreunde einig ist, dass selbst ein eigener Sieg angesichts von derzeit zehn Punkten Rückstand auf den SC nichts mehr an den Kräfteverhältnissen ändern würde. „Wir wollen in erster Linie unseren Teil zu einem guten Spiel beitragen und damit etwas Werbung für den Amateurfussball machen“, äußert sich Gerresheims Trainer Issam Haj Haddou zur eigenen Motivation vor dem Topspiel.

„Ich habe großen Respekt vor dem Menschen und dem Trainer Axel Bellinghausen. Und ich habe großen Respekt vor Andrea Del Polito. In Unterbach wird sehr gute Arbeit gemacht. Das muss man anerkennen“, lobt Haj Haddou.

Saisonaus für Meyer

Für die Sportfreunde ist die Konstanz des Rivalen in dieser Saison ein Fluch. Obwohl der Tabellenzweite im Schnitt mehr als zwei Zähler pro Partie einsammelt und mit 105 geschossenen Toren die beste Offensive der Liga stellt, muss er Unterbach auf dem Weg in die Bezirksliga wohl den Vortritt lassen.

Für Issam Haj Haddou ändert das aber nichts daran, „dass wir eine gute Saison spielen.“ Gedämpft wird die gute Stimmung in Gerresheim wenn überhaupt nur durch Themen abseits des Platzes. Der aus persönlichen Gründen vollzogene Rücktritt des sportlichen Leiters Mike Reinwart gehört genauso dazu wie die Verletzung von Marco Meyer. Der im Winter aus Bilk gekommene Torjäger wird in dieser Saison nicht mehr spielen. „Er hat Probleme mit den Knien“, sagt Haj Haddou, der von einem Karriereende des Routiniers aber nichts wissen will.