SC Unterbach gibt im Abstiegskampf die Hoffnung nicht auf Die Mannschaft von Ibo Cöl arbeitet an einer besseren Chancenverwertung und will beim favorisierten Lohausener SV mindestens einen Punkt holen.

Eine alte Fußballweisheit lautet: Wenn du im Tabellenkeller stehst, hast du einfach kein Glück. Der SC Unterbach, seines Zeichens Schlusslicht in der Bezirksliga, Gruppe 1, kann davon, und das ganz aktuell, ein Lied singen. Da führen die Unterbacher zuletzt im Heimspiel gegen den TV Kalkum-Wittlaer nach einer halben Stunde souverän mit 3:0, zur Halbzeitpause mit 3:1 und gehen noch mit einem knappen 3:2-Vorsprung in die Nachspielzeit. Nach insgesamt 96 Minuten stand aber nicht der zweite Saisonsieg, sondern ein 3:3-Remis auf der Ergebnistafel. Mithin eine gefühlte Niederlage. Dass das Team von Ibo Cöl unter diesen Voraussetzungen nicht mit breiter Brust morgen zum Auswärtsspiel (Anstoß 15.30 Uhr – Sportplatz Neusser Weg) in den Norden der Landeshauptstadt fährt, erscheint logisch.