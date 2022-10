SC Unterbach gibt 3:0-Führung aus der Hand Der Unterbacher Bezirksligist kommt nicht über ein 3:3 gegen den TVKW hinaus.

Es hätte die perfekte Heimpremiere für Ibö Cöl werden können. Im ersten Heimspiel unter der Leitung des neuen Trainers führte der SC Unterbach in der Fußball-Bezirksliga gegen den TV Kalkum-Wittlaer nach gut einer halben Stunde schon mit 3:0, musste sich am Ende aber mit einem 3:3 zufrieden geben.

Dass Ibo Cöl im Anschluss von „verlorenen Punkten“ sprach, verwunderte nicht. Der Letzte erwischte einen optimalen Start, lag durch den Doppelpack von Leon Schilling (2., 11.) mit 2:0 in Führung und baute den Vorsprung durch Cedric Giesen (32.) aus. „Wir hatten so viele Chancen, dass wir auch noch höher hätten führen können“, meinte der SCU-Coach, der stattdessen mit ansehen musste, wie die Gäste durch einen Freistoß von Lars Jansen auf 1:3 verkürzten (38.).

Wittlaers Coach Navid Fazeli ließ dennoch kein gutes Haar an der Leistung seiner Mannschaft und bezeichnete sie im ersten Abschnitt als „katastrophal“. Nach der Pause wurde Wittlaer mutiger. Nach Jansens zweitem Tor war die Partie (77.) wieder offen. Unterbach verpasste es, für die Vorentscheidung zu sorgen und wurde wie schon in der Vorwoche (2:3 gegen Rommerskirchen) durch ein Gegentor in letzter Minute kalt erwischt. „Das ist schon bitter“, sagte Cöl in Anspielung auf das Ausgleichstor von Erlind Ismani (90.), das Navid Fazeli wiederum als „aufgrund der zweiten Halbzeit verdient“ ansah. Für Gelb-Rot für Lars Jansen (90.) und Maurice Bersch (90.) hatte Wittlaers Trainer wenig Verständnis. „Es war eigentlich ein faires Spiel. Da hätte man nicht so viele Karten verteilen müssen.“