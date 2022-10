Der SC Unterbach hat einen besonderen Fanclub. – Foto: Frank Vieten

SC Unterbach: Fanclub nimmt Sandhasen aufs Korn Die Rivalität zwischen dem SC Unterbach und dem SSV Erkrath hat Tradition. Der SCU wird jetzt unterstützt durch die „Sandhasenknüppler“, die mit ihren Namen den Nachbarn SSV, aber auch sich selbst auf die Schippe nehmen.

Es begann alles an einem Freitagabend Ende Oktober 2021. Der SC Unterbach reiste zum Bezirksligaspiel beim SSV Dhünn mit einem Bus an – Spieler und Trainerstab inclusive. Ebenfalls an Bord etwa 20 Anhänger, die ihrem Team in diesem Abstiegsduell moralisch den Rücken stärken wollten. Dass die unter Flutlicht ausgetragene Partie „nur“ 1:1 endete, entsprach nicht so ganz den Erwartungen des SCU-Anhangs, konnte aber die gute Laune der erweiterten „Reisegesellschaft“ auf der Rückfahrt kaum trüben.

Und erst recht nicht die kurzfristig geborene Idee, einen eigenen SCU-Fanclub aus der Taufe zu heben. Das wurde schließlich zu Beginn dieses Jahres in die Tat umgesetzt. Bei der Namensfindung spielte die traditionelle Fußball-Rivalität zum SSV Erkrath eine nicht unwesentliche Rolle. „Seit jeher sind die Unterbacher die Esel, die Erkrather wiederum werden in Unterbach als Sandhasen bezeichnet. So kamen wir, als spaßiger Bezug zum SSV, auf den Namen ‚Sandhasenknüppler‘“, blickt der ebenfalls zu den zehn Gründungsmitgliedern zählende Geschäftsführer der SCU-Fußballer, Thomas Schulzky, auf die Anfänge zurück. „Wir sind schon eine eingeschworene Truppe, haben besonders bei den Fahrten zu den Auswärtsspielen und beim gemeinsamen Anfeuern der ersten Mannschaft eine Menge Spaß“, betont der „Capo“ genannte Michael Wemmers. Auch die Ü40-Fußballer, die „Alten Esel“, die der Fanclub im Juni sogar zu einem Turnier auf Sylt begleitete, und das Frauenfußball-Team werden unterstützt. Seit Saisonbeginn ist die Fangruppe zudem als „Ärmelsponsor“ beim Bezirksligateam vertreten. „Wir wollen einfach die Verbundenheit zu unseren Mannschaften ausdrücken. Außerdem gibt es schon eine gewisse mediale Reichweite und in der Zwischenzeit auch im Verein eine erfreulich gute Präsenz. Jetzt planen wir, auf unserem SCU-Advents- und Weihnachtsmarkt im Dezember eine kleine Kollektion an Sportbekleidung zum Verkauf anzubieten. Der Gewinn geht dann an unsere Jugendabteilung“, sagt Wemmers.