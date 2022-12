SC Unterbach benötigt engagierten Auftritt für eine Wiedergutmachung Der BV Wevelinghoven ist am Sonntag zu Gast.

SC Unterbach – BV Wevelinghoven. Sie haben zweifellos einen Lauf, die Gäste aus dem Linksrheinischen, die vor vier Wochen in der Bezirksliga, Gruppe 1, noch zur ersten Garnitur der Abstiegskandidaten zählten. Nach den Siegen gegen den VfL Benrath (3:0), SW 06 Düsseldorf und TuS Gerresheim (jeweils 1:0) hat der BVW „wie aus dem Nichts“ neun Punkte mehr auf dem Konto, verbesserte sich damit auf Rang zehn. Trainer Jesco Neumann urteilte nach dem jüngsten Erfolg gegen Gerresheim: „Der erste Durchgang war noch durchwachsen, aber in der zweiten Hälfte haben wir eine super Leistung abgerufen.“

Reicht das am Sonntag ab 14.15 Uhr auf dem Nebenplatz der Anlage am Niermannsweg, um die Unterbacher in Schach zu halten? Die Gäste werden diese Frage ohne Wenn und Aber mit ja beantworten, siegten sie doch im Hinspiel, bei zwei Gegentoren von Fabian Kostkowski, deutlich mit 7:2 und präsentierten sich auch zuletzt in guter Form.

Was geht da im letzten Meisterschaftsspiel des Jahres noch für das arg gebeutelte Schlusslicht? „Das 0:3 zuletzt in Nievenheim war wieder ein Rückschlag. Wir sind in die alten Fehler verfallen. Legen dem Gegner die ersten zwei Tore förmlich auf, sind aber selbst nicht in der Lage, unsere zwei, drei klaren Chancen zu verwerten“, blickt Ibo Cöl auf die Partie beim Tabellenzweiten zurück. Trotz der sportlichen Misere und den zwölf Punkten Rückstand auf den vermutlich ersten Nichtabstiegsplatz (12) hat der SCU‑Coach seinen Optimismus nicht gänzlich verloren: „Es ist zweifellos eine schwierige Situation, mit vielen Unabwägbarkeiten. Dennoch müssen wir versuchen, im letzten Spiel des Jahres noch einmal alles in die Waagschale zu werfen. Das ist die Mannschaft auch unseren treuen Fans schuldig, die ja immer noch auf den ersten Heimsieg warten. Ich behaupte einfach mal, dass Wevelinghoven, bei allem Respekt, eine lösbare Aufgabe darstellt. Vorausgesetzt die Jungs rufen ihr Potential zu hundert Prozent ab und zeigen dem Gegner von Beginn an, wo es lang geht.“ Und der 44-Jährige ergänzt: „Auch der FC Kosova hatte vor dem Spiel mit fünf Siegen hintereinander eine tolle Bilanz. Gegen uns reichte es aber nur zum 2:2 Remis. Warum sollten wir nicht auch den Lauf von Wevelinghoven stoppen können?“