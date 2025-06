Beim SC Unterbach wird sich eine ganze Menge verändern. – Foto: Alexander Biehler

SC Unterbach begrüßt Bellinghausen und Talente Nach Rang vier in der Kreisliga A starten die Unterbacher mit Verstärkungen und neuem Trainerteam in die Saisonvorbereitung.

Der vierte Tabellenplatz in der Endabrechnung der Saison 2024/25 in der Kreisliga A Düsseldorf liest sich zunächst gar nicht einmal so schlecht. Dennoch sind sie beim SC Unterbach damit nicht wirklich zufrieden. Im Detail sind das 60 Punkte und ein Torverhältnis von 80:50. Im Klartext fehlten acht Zähler, um als Ligazweiter aufzusteigen. Vorteil Rhenania Hochdahl (74 Punkte) und SV Hösel (68).

Unterbach blieb unter seinen Möglichkeiten Nach Einschätzung der Abteilungs-Führungsriege blieb das Team unter seinen Möglichkeiten. „Im Rückblick war es ein wechselhafter Saisonverlauf. Gerade in der Rückrunde fehlte es, trotz der guten Ausgangsposition im Februar, als wir nur fünf Punkte hinter dem aufstiegsberechtigten zweiten Platz lagen, an der letzten Entschlossenheit“, so Thomas Schulzky. „Wir haben zwei, drei wichtige Spiele nach eigener Führung völlig unnötig aus der Hand gegeben. Punkte, die uns am Ende fehlten. Aufgrund der individuellen Qualität im Kader war jedenfalls mehr drin. Verletzungspech kam allerdings auch noch hinzu“, ergänzte der Fußballchef des SCU.

Der bisherige Trainer Dimitrios „Dimi“ Thoidis, ab 1. Juli Sportlicher Leiter, bemängelte die in Teilen fehlende Konstanz: „Da hatten uns die Mitbewerber einiges voraus. Hochdahl in der ersten Serie, der SV Hösel in der Rückrunde. Wir hatten vor allen Dingen zu Beginn der zweiten Serie eine Leistungsdelle, verloren an Boden, obwohl wir anschließend wieder gut dabei waren.“ Was Thoidis meint. Nach der 2:3-Niederlage am 16. März gegen den FC Büderich II verbuchten die Unterbacher in den anschließenden elf Begegnungen immerhin acht Siege. Jetzt also der Neustart im August. „Unsere Leistungsträger, mit denen wir zusammenarbeiten wollten, haben wir weiter an der Verein gebunden. Das ist schon einmal eine sehr gute Basis. Dazu haben wir uns punktuell verstärkt“, betont „Dimi“ Thoidis.