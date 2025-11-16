 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Der SC Unterbachhat seine Spitzenposition in der Liga ausgebaut.
– Foto: Dennis Kemmerling

SC Unterbach baut Spitzenposition aus, Grund zur Freude bei AC Italia

Der SC Unterbach siegt im Topspiel gegen die Sportfreunde Gerresheim, AC Italia Hilden macht einen großen Schritt im Tabellenkeller und der FC Bosporus kassiert eine derbe Klatsche.

KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Der SC Unterbach ist der große Gewinner des Spieltags in der Kreisliga A Düsseldorf. Durch den Sieg im Spitzenspiel gegen die Sportfreunde Gerresheim hat der SCU seine Topposition weiter ausgebaut. Auch der AC Italia Hilden hatte Grund zur Freude. Weniger glücklich waren derweil die Kicker des FC Bosporus und von Türkgücü Ratingen. Alle Spiele im Überblick gibt es nachfolgend.

So lief Spieltag 14

Der SC Unterbach hat seine Spitzenposition in der Kreisliga A behauptet und den Vorsprung auf die Sportfreunde Gerresheim auf fünf Punkte ausgebaut. Möglich wurde dies durch einen 2:1-Erfolg im direkten Aufeinandertreffen. Lars Insel sorgte nach einer guten halben Stunde für die SCU-Führung (31.), die Kevin Zorawik kurz nach der Pause auf 2:0 ausbaute (48.). Die Sportfreunde erhöhten in der Schlussphase noch einmal den Druck und kamen auch zu nennenswerten Torchancen, doch mehr als ein Treffer von Walid El Kadiri war nicht mehr drin (90.+4).

Überraschend deutlich hat der FC Bosporus gegen Hilden 05/06 verloren. 0:5 hieß es am Ende aus Sicht des FCB. Hildens Thomas Jarosch war mit drei Torerfolgen der torgefährlichste Angreifer der Hausherren. Auch Türkgücü Ratingen hat den Spieltag ohne Punkte beschlossen. Nach der Trennung von Thorsten Ridder setzte es bei Aufsteiger AC Italia Hilden eine 0:2-Niederlage. Die Hildener konnten somit ihren Abstand zu den Abstiegsrängen auf sieben Zähler ausbauen, da die drei letztplatzierten Teams, der SC West, TSV Urdenbach und Rot-Weiß Lintorf, allesamt verloren. Den höchsten Sieg des Spieltags fuhr der SV Wersten ein, der den TuS Gerresheim mit 7:1 in die Schranken wies.

Heute, 14:00 Uhr
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
4
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
7
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
2
0
Abpfiff

Heute, 15:45 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
5
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
2
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
0
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
4
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
1
3
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
1
2
Abpfiff

Das sind die nächsten Spieltage

15. Spieltag
Do., 27.11.25 19:45 Uhr TSV Urdenbach - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - Sportfreunde Gerresheim
So., 30.11.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 30.11.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - Türkgücü Ratingen
So., 30.11.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - AC Italia Hilden
So., 30.11.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - KSC Tesla 07
So., 30.11.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 30.11.25 15:30 Uhr SC Unterbach - FC Büderich II
So., 30.11.25 15:30 Uhr VfL Benrath - DSC 99 Düsseldorf II

16. Spieltag
So., 07.12.25 12:45 Uhr FC Büderich II - SC Düsseldorf-West
So., 07.12.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - KSC Tesla 07
So., 07.12.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - Rot-Weiß Lintorf
So., 07.12.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - TSV Urdenbach
So., 07.12.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - VfL Benrath
So., 07.12.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - FC Bosporus Düsseldorf
So., 07.12.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SC Unterbach
So., 07.12.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SV Wersten 04
So., 07.12.25 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - ASV Tiefenbroich

