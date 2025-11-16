SC Unterbach baut Spitzenposition aus, Grund zur Freude bei AC Italia

Der SC Unterbach hat seine Spitzenposition in der Kreisliga A behauptet und den Vorsprung auf die Sportfreunde Gerresheim auf fünf Punkte ausgebaut. Möglich wurde dies durch einen 2:1-Erfolg im direkten Aufeinandertreffen. Lars Insel sorgte nach einer guten halben Stunde für die SCU-Führung (31.), die Kevin Zorawik kurz nach der Pause auf 2:0 ausbaute (48.). Die Sportfreunde erhöhten in der Schlussphase noch einmal den Druck und kamen auch zu nennenswerten Torchancen, doch mehr als ein Treffer von Walid El Kadiri war nicht mehr drin (90.+4).

Überraschend deutlich hat der FC Bosporus gegen Hilden 05/06 verloren. 0:5 hieß es am Ende aus Sicht des FCB. Hildens Thomas Jarosch war mit drei Torerfolgen der torgefährlichste Angreifer der Hausherren. Auch Türkgücü Ratingen hat den Spieltag ohne Punkte beschlossen. Nach der Trennung von Thorsten Ridder setzte es bei Aufsteiger AC Italia Hilden eine 0:2-Niederlage. Die Hildener konnten somit ihren Abstand zu den Abstiegsrängen auf sieben Zähler ausbauen, da die drei letztplatzierten Teams, der SC West, TSV Urdenbach und Rot-Weiß Lintorf, allesamt verloren. Den höchsten Sieg des Spieltags fuhr der SV Wersten ein, der den TuS Gerresheim mit 7:1 in die Schranken wies.

________________

Das sind die nächsten Spieltage

15. Spieltag

Do., 27.11.25 19:45 Uhr TSV Urdenbach - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

Fr., 28.11.25 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - Sportfreunde Gerresheim

So., 30.11.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 30.11.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - Türkgücü Ratingen

So., 30.11.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - AC Italia Hilden

So., 30.11.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - KSC Tesla 07

So., 30.11.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 30.11.25 15:30 Uhr SC Unterbach - FC Büderich II

So., 30.11.25 15:30 Uhr VfL Benrath - DSC 99 Düsseldorf II



16. Spieltag

So., 07.12.25 12:45 Uhr FC Büderich II - SC Düsseldorf-West

So., 07.12.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - KSC Tesla 07

So., 07.12.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - Rot-Weiß Lintorf

So., 07.12.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - TSV Urdenbach

So., 07.12.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - VfL Benrath

So., 07.12.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - FC Bosporus Düsseldorf

So., 07.12.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SC Unterbach

So., 07.12.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SV Wersten 04

So., 07.12.25 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - ASV Tiefenbroich