SC Unterbach: Auf Trainer Axel Bellinghausen folgt ein Hochkaräter

Mit dem SC Unterbach wird in der kommenden Saison in der Kreisliga A Düsseldorf gewiss zu rechnen sein, schließlich hat der Klub mit Ex-Profi Axel Bellinghausen einen bekannten Namen als neuen Trainer vorgestellt. Ambitionen lassen sich auch anhand des ersten Zugangs zur neuen Saison ableiten: Aus der Landesliga kommt Lewis Brempong.

„Wir werden hier einen Plan erstellen, den wir gemeinsam umsetzen wollen. Natürlich formulieren wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine sportlichen Ziele", teilt Bellinghausen zu seiner Vorstellung mit. „Es geht erst einmal darum, dass ich hier das Umfeld kennenlerne und weiß, wie die Leute ticken. Als neuer Trainer bin ich auf das Vertrauen und die Unterstützung von Sven Flader, den ich unbedingt weiterhin als Co-Trainer haben wollte, und eben Dimi Thoidis angewiesen. Vor allen Dingen: Die Fußballwelt in Unterbach dreht sich in Zukunft nicht um Axel Bellinghausen. Ich sehe mich hier als Teil eines Gesamtkonzepts.“

Die bodenständige Einordnung seiner Tätigkeit ist sympathisch, als Ex-Profi - vor allem von Fortuna Düsseldorf - steht der 41-Jährige aber automatisch im Fokus. Auch wenn Ziele noch nicht formuliert werden soll, die Verpflichtung von Brempong ist jedenfalls schon eine Duftmarke. Der Mittelfeldspieler ist Leistungsträger beim GSV Moers, hat bisher 22-mal in der Landesliga gespielt und hatte großen Anteil am letztjährigen Aufstieg seines Teams (neun Tore, neun Vorlagen). Er spielte unter anderem auch schon für die SV Hönnepel-Niedermörmter und den SV Sonsbeck.

Der SC Unterbach teilt mit: "Von dem GSV Moers wechselt zur neuen Saison Lewis Brempong zum SCU. Der 32-jährige Mittelfeldspieler hat mehrere Jahre in der Bezirks-, aber vor allem in der Landesliga gespielt. Die letzten drei Jahre lief er für den GSV Moers in der Landesliga auf. Nun schließt er sich dem SC Unterbach an und soll uns mit seiner Erfahrung helfen eine gute Saison 25/26 zu spielen."