SC Union Nettetal verliert in der Nachspielzeit

Am Ende dominierten die hängenden Köpfe bei Union Nettetal. Über weite Strecken hatte das Team von Kemal Kuc einen Achtunsgerfolg gegen Tabellenführer SpVg Schonnebeck vor Augen. In der Nachspielzeit fiel jedoch der 3:2-Siegtreffer des Gegners. Es war der dramatische Schlusspunkt einer turbulenten Partie, in der für Nettetal verdientermaßen mehr hätte herausspringen können. „Fußball ist manchmal brutal. Die bessere Mannschaft gewinnt nicht immer“, sagte Nettetals Trainer Kemal Kuc nach Schlusspfiff.

In der 27. Minute hatte Kapitän Pascal Schellhammer Union Nettetal zunächst per Elfmeter mit 1:0 in Führung gebracht. Vorausgegangen war ein Handspiel des Gegners im eigenen Sechzehner. Nur sechs Minuten später erhöhte Peer Winkens bereits auf 2:0 für Nettetal. Allerdings hielt dieser Vorsprung nicht bis zur Halbzeitpause: In der 45. Minute traf Schonnebecks Torjäger Conor David Tönnies nach einem Nettetaler Fehlpass mit seinem 22 Saisontor zum 1:2-Anschlusstreffer.

„Vor der Halbzeit müssen wir eigentlich schon das 3:0 machen. Physiologisch waren wir ab der 44. Minute aber schon in der Kabine. Das darf uns nicht passieren“, sagte Kuc zum späten Gegentreffer und den ungenutzten Möglichkeiten seiner Mannschaft. Das rächte sich nach Wiederbeginn: Samuel Derkum ließ ich im Strafraum zu einem Foulspiel verleiten, den anschließenden Strafstoß verwandelte Yannick Geisler in der 48. Minute zum 2:2-Ausgleich. Im Anschluss gehörte das Spiel zunächst Schonnebeck, ehe Nettetal in den letzten 20 Minuten wieder die Partie dominierte.

Nettetal der erneuten Führung nahe

Insbesondere Malik Timmerberg war einmal mehr ein belebendes Element im Spiel der Union. In der 83. Minute traf er nur die Latte und vergab eine weitere hochkarätige Chance. Auch andere Möglichkeiten ließ Nettetal ungenutzt. An der Christian-Rötzel-Kampfbahn hatten sich somit fast alle auf ein Remis eingestellt – zumal Schonnbeck in der 89. Minute einen weiteren Foulelfmeter zugesprochen bekam, Torhüter Elvedin Kaltak dieses Mal jedoch den Versuch parierte. Das Foulspiel hatte zuvor Nico Zitzen im Sechzehner begannen. „Zu dem Zeitpunkt war ich zufrieden mit dem Punkt“, so Kuc. Doch in der dritten Minute der Nachspielzeit traf Schonnebeck dann zum 3:2-Sieg.

„Die Spieler sind traurig und enttäuscht. Das ist verständlich. Ich habe im Anschluss in der Kabine aber auch gesagt, dass sie das Positive sehen müssen. Es war bislang unser bestes Spiel“, sagt Kuc. Seine Mannschaft habe die taktischen Vorgaben gut umgesetzt, den Gegner kaum ins Spiel finden lassen und offensiv sich zahlreiche Chancen erarbeitet – einzig an der Chancenverwertung mangelte es. „Man hat heute keinen Unterschied gesehen zwischen dem Tabellenführer und uns als Tabellenvorletzten. Das war ein riesiges Spiel von uns. Für die Moral hätten wir den Punkt am Ende verdient gehabt“, sagt Kuc.

Das Ergebnis war bitter, die Erkenntnis jedoch erbauend, dass Nettetal in der aktuellen Verfassung selbst Spitzenteams Paroli bieten und mit etwas mehr Spielglück punkten kann. Allerdings: Die Niederlage verschlechtert für den Verein die Ausgangslage im Abstiegskampf: Bei noch vier verbleibenden Spielen beträgt der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz sechs Punkte. Das macht die Niederlage aus Nettetaler Sicht nach diesem Spielverlauf umso schmerzhafter.