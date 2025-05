SC Union Nettetal steht vor einem dicken Brocken

Die Ausgangslage ist denkbar ungünstig für den SC Union Nettetal. 24 Punkte, vorletzter Platz und aktuell acht Punkte bis ans rettende Ufer. Es könnten aber auch vier Punkte werden, wenn der KFC Uerdingen sich beim Abstieg aus der Regionalliga West nicht für die Oberliga entscheidet. So oder so, Nettetal braucht Punkte.

Nach zwei Niederlagen in Folge – gegen die SpVg Schonnebeck (2:3) und die Sportfreunde Baumberg (1:3) – hat sich der SC die zuvor starke Serie von drei Siegen ein Stück weit zunichtegemacht. In den verbleibenden drei Spielen gilt es nun, kräftig zu punkten. Ob der KFC Uerdingen unfreiwillig den Nettetalern unter die Arme greift, sollte sich Mitte Mai noch klären. Ohnehin bleibt klar: Die Nettetaler müssen liefern, ganz gleich, ob am Ende vier oder acht Zähler nötig sind.

Hartes Restprogramm für Nettetal