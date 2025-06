SC Union Nettetal II: Mit Demut und Ruhe zur Überraschung

Am Ende kam es an der Tabellenspitze der Kreisliga A im Fußballkreis Kempen/Krefeld so, wie es viele im Vorfeld erwartet hatten. Denn dass die Reserve des SC Union Nettetal nach einer starken Vorsaison erneut zum engeren Favoritenkreis um den Aufstieg in die Bezirksliga gehören würde, war klar.

Für Verärgerung sorgte allerdings das 0:5 am letzten Spieltag bei den VSF Amern II – vor allem im Lager des TIV Nettetal. Denn durch den Sieg konnten sich die Amerner aller Abstiegssorgen entledigen, während der TIV – durch den Abstieg des VfB Uerdingen aus der Bezirksliga, doch noch den Gang in die Kreisliga B antreten muss. Unterdessen wurde SC-Torjäger Dustin Herrmann, der insgesamt 33 traf und dem, so schien es bis zum 34. Spieltag, keiner das Wasser reichen konnte, noch vom Hinsbecker Linus Kunze, schon eine Saison zuvor der beste Vollstrecker, um ein Tor abgefangen.

Die Überraschung der Saison war unterdessen der Neuling SV Thomasstadt Kempen, der als Zweiter über die Ziellinie ging und einen unerwarteten Durchmarsch hinlegte. Ohne groß auf die Pauke zu hauen – ja eher heimlich, still und leise – hat die Elf um den starken Keeper Niclas Roosen sich nach ganz vorne gearbeitet, blieb aber immer mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Da hatte dann der TSV Kaldenkirchen, der sich den Aufstieg schon eine Weile vorgenommen hat, das schlechtere Ende für sich. Trotzdem veranlasst der erneuteRückschlag die Grenzler in keiner Weise, von ihrem eingeschlagenen Weg, seriös und ohne große finanziellen Aufwendungen zu arbeiten, abzugehen.

Die beste Mannschaft der Rückrunde, weil kein Spiel bei fünf Unentschieden mehr verloren wurde, war der Hülser SV. Seine letzte Niederlage kassierte die Truppe des Trainerduos Wienes/Fimmers im vergangenen Dezember beim 2:3 in Vorst. Mit den Vorstern verbindet die Grünhemden neben dieser Niederlage noch zwei Besonderheiten: In der vergangenen Spielzeit stiegen beide aus der Bezirksliga ab – und am letzten Spieltag gewannen die Vorster in Hüls, was aber nichts mehr brachte, mit 2:1. Aktuell traf man zum aktuellen Saisonabschluss in Hüls wieder aufeinander – und durch ein 1:5 war der zweite Abstieg der Vorster hintereinander perfekt. Das absolute Kontrastprogramm zum Nachbarn Kempen. Da auch die Reserve abstieg, steht der neue und alte Obmann Stefan Rogoll vor einer problematischen Aufgabe. Auch für Trainer Oliver Franken, der zur Jahreswende den erkrankten Marcel Fischbach abgelöst hatte, keine optimalen Perspektiven.

Unbedingt im Soll mit Platz fünf und sechs waren Viktoria Anrath und der SSV Strümp. Dagegen ist den dahinter eingelaufenen Schiefbahnern schon etwas mehr zugetraut worden. Sie geloben, was auch die bisherigen personellen Planungen deutlich machen, Besserung. Sie gehören in der kommenden Spielzeit neben den Hülsern zu den Favoriten. Weit ab von Gut und Böse landete derweil der TSV Meerbuch III auf Rang acht. Auch dank der 25 Tore von Ex-Oberliga-Schlussmann Andreas Lahn, der seit längerem im Angriff spielt -– seine Kopfbälle sind gefürchtet.

Beim FC Hellas Krefeld hat es der neue Trainer Yama Formuly geschafft, die so anfällige Defensive zu stabilisieren. Aber es dauerte bei dem Gedränge im unteren Drittel dennoch bis zum vorletzten Spieltag, ehe alles in trockenen Tüchern war. Die Mannschaft der Stunde war aber der SC Niederkrüchten. Nach dem 24. Spieltag noch Tabellenletzter, wurden von den noch ausstehenden zehn Begegnungen acht gewonnen und zweimal die Punkte geteilt. Für Amern II ist mit dem Klassenerhalt der Plan aufgegangen, aber den Hinsbeckern, wo der frühere Hellas-Coach Sebastian Steinhauer bald das Sagen hat, haben alle mehr zugetraut als Rang 12 – auch aufgrund der vorherigen Spielzeit, als man noch im oberen Tabellendrittel mitmischte.

Der VfR Fischeln II und der TSV Bockum II überlebten, weil noch rechtzeitig in Sachen Trainer die Handbremsen gezogen wurden. Sebastian Suski, in Fischeln als Sportvorstand mittlerweile wohl für alles zuständig – mit Leon Pietta auf der Bank – und Andreas Vercoulen in Bockum für David Sfarzetta, schafften die Wende. Neben TIV und Vorst gehen auch die Aufsteiger KTSV Preußen Krefeld und TSV Boisheim direkt wieder runter. Während es bei den Preußen bis zuletzt ohne große negative Nebengeräusche ablief, schmiss in Boisheim Trainer Klaus Ernst nicht nur früh hin – er übernimmt zur neuen Spielzeit den SC Waldniel –, sondern dünnte sich außerdem der Kader, der zuvor mit einigen Routiniers bestückt war, von Woche zu Woche mehr aus. Es gibt nicht wenige, die dem Schlusslicht auch eine Klasse tiefer eine ungewisse Zukunft prophezeien.