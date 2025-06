SC Union Nettetal II: „Jeder wollte unbedingt aufsteigen“

SC Union Nettetal II ist als Meister und Aufsteiger in der A-Liga Kempen-Krefeld. Tugrul Erat, einst Zweitliga-Profi für Fortuna Düsseldorf, ist Teil des Teams.

Sie haben bereits in der letzten Saison einige Spiele für die Mannschaft absolviert. Wo sehen Sie speziell in dieser Saison die größte Entwicklung der Mannschaft?

Tugrul Erat Wir haben eine sehr gute Hinrunde gespielt und hatten sehr wenig Verletzungspech. In der Rückrunde kamen dann einige Verletzungen hinzu. Man hat dann auch gemerkt, dass die Spiele etwas schwieriger wurden. Die Mannschaften wussten dann auch, wie sie gegen uns am besten spielen und haben sich dann meist tief hinten reingestellt. Wir sind am Ende auch verdient aufgestiegen, so wie wir Fußball gespielt haben. Wir haben keinen typischen Kreisligafußball gespielt, sondern haben alles spielerisch gelöst. Respekt übrigens an Kaldenkirchen und Kempen, die uns bis zuletzt einen tollen Aufstiegskampf geliefert haben.

Erat Wir haben im Training viel im taktischen Bereich gearbeitet. Die Jungs haben mich von Anfang an als erfahrenen Spielern akzeptiert, sodass ich von hinten heraus auch viel dirigieren konnte. Jeder Spieler hat in seiner Entwicklung zudem den nächsten Step gemacht. Die Spieler haben verstanden, worum es geht, wie wir spielen und wo wir uns positionieren wollen. Letztes Jahr waren wir vielleicht noch etwas unreif. In der Saison 2024/25 haben die Jungs aber einen Riesenschritt gemacht. Man konnte merken, dass jeder unbedingt aufsteigen wollte. Viele Spieler spielen schon lange zusammen.

Mussten Sie sich selbst an den Fußball in der Kreisliga erst einmal gewöhnen? Sie haben als Ex-Profi deutlich höher gespielt.

Erat Kreisliga-Fußball ist anders. Das kann man nicht vergleichen mit der Bundesliga. Man muss sich anpassen, das macht man aber automatisch. Die Spiele gegen Kaldenkirchen und Kempen waren Highlights für uns, weil es dort richtig um Fußball ging. Auch die anderen Spiele waren schwierig, weil die Mannschaften da meistens sehr tief standen. Da mussten wir auch eine andere Lösung finden. Dementsprechend hatten wir aber auch die Spieler dafür. Mit Dustin Herrmann haben wir den besten Stürmer der Liga. Ich war immer wieder in der Region Fußball gucken und wusste, worauf ich mich einlasse.

Was erwarten Sie für die neue Saison?

Erat Natürlich wird die Bezirksliga schwieriger. Ich hoffe, dass wir eine gute Saison erwischen und gut aus den Startlöchern kommen werden. Die Motivation war in dieser Saison extrem hoch. Daher bin ich guter Dinge, dass das auch nächste Saison so ist.

Wo sehen Sie noch Verbesserungsbedarf?

Erat In der Kreisliga haben wir das Spiel gemacht. Wir hatten dann manchmal auf tiefstehende Gegner unsere Probleme, weil wir dann keine Räume hatten. In der Bezirksliga wird es vielleicht dann doch einfacher für uns, weil die Mannschaften nicht unbedingt so tief stehen. Verbessern können wir uns nur dann, wenn die Mannschaften tief stehen und wir versuchen müssen, andere Lösungen zu finden. Im Training müssen wir vielleicht taktisch noch mehr Wissen mitnehmen und auch mal andere Lösungen finden als nur Passspiel.

Heiko van der,Velden stellte die Fragen